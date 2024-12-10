球迷看過來！ 12強球員相卡機在這 太夯單日營業額破萬

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聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東市演藝廳讀者城市閱讀文創館近日擺設一台「十二強棒球賽球員相卡機」，吸引球迷搶著蒐集，周姓球迷開心展示戰利品。記者潘奕言／攝影
屏東市演藝廳讀者城市閱讀文創館近日擺設一台「十二強棒球賽球員相卡機」，吸引球迷搶著蒐集，周姓球迷開心展示戰利品。記者潘奕言／攝影

「耶，我拿到林家正了！」屏東市演藝廳讀者城市閱讀文創館近日擺設一台「十二強棒球賽球員相卡機」，吸引球迷搶著蒐集，50元銅板一個個投入，當抽到喜歡的球員時就大聲歡呼。員工笑說，這台機器每天營業額破萬，比店裡的營業額還高。

城市閱讀馮姓員工表示，店經理與廠商對接，6日開始在店裡擺設一台「十二強棒球賽球員相卡機」，只要投50元就能隨機抽球員，並列印出相片。所有相片都是經過授權的正版，機器將擺放至12月31日。

他說，從擺設第一天就吸引許多球迷前來蒐集，人多的時候甚至要排隊，成為店裡最夯的設施。就他所知，目前這款相卡機全台不多，屏東只有這一台，其他縣市朋友知道後，也請託他幫忙列印代購，人氣極旺。

今日下午有不少球迷聚集在機器前排隊列印，每當抽到自己喜愛的球員時就大聲歡呼，一旁的球迷也會鼓掌同賀，包括林家正、陳傑憲、陳晨威等人都非常熱門，也有球迷抽到相同的球員照片馬上現場交換，氣氛歡樂熱鬧。

周姓球迷一不注意就敗了1000元，仍開心地展示戰利品，他說他是標準「家正婦」，抽到林家正那一刻真的開心到不行。員工表示，球員相片共29張，雖然可以一組1500元購買，但還是很多球迷喜歡一張張抽，就像扭蛋一樣，每次抽都充滿意外驚喜。

員工強調，每個球員出現的機率一樣，抽到哪個球員完全靠手眼反應。因為球迷太踴躍，機器裡的硬幣很快就滿了，還多次要收回。員工笑說，目前機器一天的營業額破萬，比店裡的收入還高，可見十二強的熱度不減。

屏東市演藝廳讀者城市閱讀文創館近日擺設一台「十二強棒球賽球員相卡機」，吸引球迷搶著蒐集。記者潘奕言／攝影
屏東市演藝廳讀者城市閱讀文創館近日擺設一台「十二強棒球賽球員相卡機」，吸引球迷搶著蒐集。記者潘奕言／攝影
屏東市演藝廳讀者城市閱讀文創館近日擺設一台「十二強棒球賽球員相卡機」，吸引球迷搶著蒐集，周姓球迷開心展示戰利品。記者潘奕言／攝影
屏東市演藝廳讀者城市閱讀文創館近日擺設一台「十二強棒球賽球員相卡機」，吸引球迷搶著蒐集，周姓球迷開心展示戰利品。記者潘奕言／攝影
屏東市演藝廳讀者城市閱讀文創館近日擺設一台「十二強棒球賽球員相卡機」，吸引球迷搶著蒐集球迷抽到相同的球員照片馬上現場交換。記者潘奕言／攝影
屏東市演藝廳讀者城市閱讀文創館近日擺設一台「十二強棒球賽球員相卡機」，吸引球迷搶著蒐集球迷抽到相同的球員照片馬上現場交換。記者潘奕言／攝影
屏東市演藝廳讀者城市閱讀文創館近日擺設一台「十二強棒球賽球員相卡機」，吸引球迷搶著蒐集。記者潘奕言／攝影
屏東市演藝廳讀者城市閱讀文創館近日擺設一台「十二強棒球賽球員相卡機」，吸引球迷搶著蒐集。記者潘奕言／攝影

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