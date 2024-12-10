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影／高雄跨年啟航 棒球英雄張政禹、陳柏清將現身晚會

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市副市長李懷仁（中）與主持人及兩位棒球英雄一起為跨年晚會活動啟航。記者徐白櫻／攝影
高雄市副市長李懷仁（中）與主持人及兩位棒球英雄一起為跨年晚會活動啟航。記者徐白櫻／攝影

2024年進入倒數計時，即將迎來2025年。今天下午高雄市副市長李懷仁化身船長掌舵，會同12強棒球英雄張政禹、陳柏清及藝人歐漢聲、陳明珠啟動高雄跨年晚會相關活動，高市府宣告「2025高雄跨年晚會─亞灣星海奇航」即將到來，今年主打「六金級」卡司，一定會讓跨年民眾不虛此行、畢生難忘。

上個月剛從高雄巨蛋出道的在地男團SCOOL應邀在記者會開場演出，他們帶來選秀成團主題曲「Dream Of You」，對於即將登上跨年舞台，成員們興奮又緊張，私下也分享，喜歡高雄歌迷熱情，也難忘旗津美食。

副市長李懷仁說，今年高雄跨年邀請金曲、金音、金馬、金鐘、廣播金鐘獎，更加碼邀請世界棒球12強賽冠軍Team Taiwan 棒球英雄張政禹、陳柏清蒞臨晚會，六金聚集，邀請大家到夢時代欣賞250秒璀璨花火，享受全台最豪華的跨年音樂饗宴。

歐漢聲、陳明珠都對高雄人的熱情印象深刻，張政禹、陳柏清和台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊一起現身，張政禹分享，中正國小附近的有家黑輪攤是他自小難忘的美食，但真的不知道攤位名稱。陳柏清則喜歡鹽埕區的鴨肉珍，他說，以往大多和朋友在KTV跨年，今年首次受邀參加跨年晚會，人生難得的經驗。

市府新聞局說，今年跨年主打「六金級」卡司，包括金曲歌王許富凱、金鐘主持人張庭瑚、金曲新人入圍Jocelyn 9.4.0，以及與剛從高雄巨蛋宣布成團出道的SCOOL、韓星SANDARA PARK（2NE1）、徐佳瑩、盧廣仲、告五人、麋先生、滅火器等堅強卡司，尚未訂房的歌迷不要再猶豫不決。

成軍不久的男團SCOOL帶來精彩歌舞，多位追星粉絲到場加油。記者徐白櫻／攝影
成軍不久的男團SCOOL帶來精彩歌舞，多位追星粉絲到場加油。記者徐白櫻／攝影
「台灣棒球英雄」陳柏清（左），張政禹（右）和台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊出席記者會，一起參與跨年晚會啟動儀式。記者徐白櫻／攝影
「台灣棒球英雄」陳柏清（左），張政禹（右）和台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊出席記者會，一起參與跨年晚會啟動儀式。記者徐白櫻／攝影
跨年主持人歐漢聲和陳明珠現身記者會，兩人對高雄人的熱情印象深刻。記者徐白櫻／攝影
跨年主持人歐漢聲和陳明珠現身記者會，兩人對高雄人的熱情印象深刻。記者徐白櫻／攝影

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