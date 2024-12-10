12強賽／完封日本奪冠...投手江國豪簽名球贈員榮醫院 盼各界支持母校棒球隊

世界12強棒球賽中華隊完封日本奪冠帶來一波棒球熱潮，中繼投手江國豪出身員林市東山國小棒球隊，東山國小校長王建凱最近也轉贈江國豪的簽名球給曾贊助棒球隊的員榮總院長張克士表達謝意，張克士表示，員榮近年來贊助許多球隊及運動項目，就是希望大家都能養成運動習慣，促進健康。

江國豪在中華隊奪冠後，近日也回母校東山國小感謝校方及啟蒙教練許弘欣，並希望各界繼續贊助母校棒球隊，讓學弟們無後顧之憂打好棒球，他也委託校方致贈贊助單位簽名球。

校長王建凱說，東山國小棒球隊成立20多年，是全縣唯一有棒球體育班的小學，甚至有台中、南投等縣市學生轉學加入棒球隊，全隊45名隊員中有28人住校，校方為加強學生課業，晚間還有輔導班，學生體育與學業均優，今年已獲彰化縣長盃棒球錦標賽冠軍、半線盃少棒賽冠軍及大陸天津君奧盃海峽兩岸交流賽亞軍。

許弘欣說，除江國豪外，目前兄弟象隊選手林志綱及樂天桃猿隊教練張煒謙也都是東山國小畢業校友。

張克士表示，員榮近年來已贊助數百萬元給彰投雲各級學校運動球隊，並連續4年舉辦員榮盃羽球賽，身為心臟內科醫師，非常鼓勵大家養成運動習慣促進健康，他也希望小朋友們從運動中發掘自我潛能，甚至還能在比賽中為國爭光。

張克士說，院方也成立不老健身房，鼓勵長輩們運動，並安排專業物理治療師指導，可幫助長者延緩衰老、提升生活品質。而目前已動工的員榮總醫院未來將設有「保膝健康運動中心」，處理因運動或過度使用引起的傷害，並提供專業建議，協助運動員和一般民眾，達到更好的運動效果。