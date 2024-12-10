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12強賽／青少棒時期青澀照曝光！恩師談張奕是苦過來的選手

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
張奕在重慶國中青少棒隊時期。圖／劉明光提供
張奕在重慶國中青少棒隊時期。圖／劉明光提供

世界12強棒球賽國手朱育賢、張奕過去都是台北市重慶國中的球員，青少棒時期總教練劉明光形容這兩位子弟兵「很有心、懂得感恩」，而且都是走過很辛苦的路才有現在的成就，他說：「這次12強賽也有仔細觀戰，中華隊對日本冠軍賽看到朱育賢演出再見雙殺，真的很感動。」

張奕和富邦悍將隊友李宗賢，從北市東園國小少棒隊到重慶青少棒都是隊友，張奕是開路先鋒、游擊手，李宗賢鎮守三壘大關，兩人今年在悍將練球時也重溫兒時回憶，張奕 笑說：「李宗賢以前根本就是三壘吸塵器，國中時守備就很好，什麼球都接得到，那時就對他守備印象很深。」

重慶國中青少棒隊時期的張奕（右）、李宗賢(左)。圖／劉明光提供
重慶國中青少棒隊時期的張奕（右）、李宗賢(左)。圖／劉明光提供

張奕今年結束日本職棒生涯，返台成為台鋼雄鷹隊培訓選手，一度過著沒有薪水可領的日子，6月才在中華職棒選秀會獲得悍將第二指名，簽下為2.5年、總值1314萬元合約。劉明光說：「張奕有3個小孩，離開西武獅隊回來時，正是最辛苦的時候，手部也不太舒服，當時有來找我聊一聊，一定要幫助他、好好鼓勵一下。」

張奕的恩師劉明光目前指導花蓮四維高中棒球隊。圖／劉明光提供
張奕的恩師劉明光目前指導花蓮四維高中棒球隊。圖／劉明光提供

劉明光表示，張奕少棒階段的總教練是賴敏男，小時候住在桃園市中壢區，為了打球都從內壢坐火車到萬華通勤，上了國中由他接手訓練，畢業後再到日本打球，後來有了成就，有空都會回到母校看一看，鼓勵學弟好好加油。

朱育賢在重慶青少棒才開始接受正規訓練，劉明光指出，他的條件很好、自主性很強，練球更是認真，也常利用時間回饋母校。

朱育賢（白衣者）一有機會就回重慶國中鼓勵學弟。圖／劉明光提供
朱育賢（白衣者）一有機會就回重慶國中鼓勵學弟。圖／劉明光提供

劉明光過去長期在榮工青棒隊擔任教練，中華隊教練王建民也是他的學生，1997年IBAF世界青棒賽一起遠赴加拿大，最後奪下亞軍。

劉明光已從重慶國中退休，回到老家花蓮的四維高中指導棒球隊，算是社團性質，他說：「這次12強賽有十幾名國手來自花蓮、台東，這些來自東部的選手很重要，棒球之路也要更努力才行，希望張奕如果有空，能到四維訪問一下。」

他認為花東的孩子很有潛力，但心理素質要更強才行，不能受到外界誘惑。

張奕（後排右三）在重慶國中青少棒隊時期。圖／劉明光提供
張奕（後排右三）在重慶國中青少棒隊時期。圖／劉明光提供

世界全壘打王王貞治（中）和台灣球員合照，張奕（後排左一）也在其中。圖／劉明光提供
世界全壘打王王貞治（中）和台灣球員合照，張奕（後排左一）也在其中。圖／劉明光提供

世界棒球12強

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