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12強賽／坦言想過南韓派郭斌是否結局一樣 林岳平：高永表救了陳傑憲

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊投手教練林岳平。報系資料照
中華隊投手教練林岳平。報系資料照

中華隊稱霸世界12強棒球賽，幾位冠軍國手、教練本周陸續亮相U18新北富邦邀請賽擔任轉播球評，統一獅隊總教練、中華隊投手教練林岳平談到自家子弟兵陳傑憲的表現，笑答「高永表救了他」，也坦言團隊曾想過如果南韓隊第一場是派郭斌，結果會不會不一樣。

中華隊這趟冠軍之旅，從第一場比賽面對南韓隊以6：3強勢過關起步，在預賽打下4勝1敗挺進複賽四強，進而闖進冠軍賽，並在單屆第三度挑戰日本隊終於過關，以4：0贏球奪冠。

陳傑憲打破從9月開始的低潮期，進入12強正式比賽後以破6成的打擊率收下大會MVP，第一場面對南韓隊敲兩分砲，最後一場面對日本隊敲三分砲，從短槍變身重砲，化身中華隊的萬能隊長。

「其實是高永表救了陳傑憲。」林岳平在轉播台上透露，「大家知道他（陳傑憲）經驗很好，但短期比賽其實很擔憂他的表現，當他擊出那支全壘打心情上就豁然開始，他就是屬於這種選手。」南韓隊該役推出低肩側投的高永表先發，中華隊在第2局以6分大局攻破，包括陳晨威滿貫砲、陳傑憲兩分砲。

林岳平坦言：「我們其實也一直在想，如果韓國第一場是派郭斌，比賽結果會不會不一樣。」儘管自家子弟兵有好表現，林岳平不忽視其他選手的貢獻，「往回看，他那兩支全壘打是錦上添花，主要還是陳晨威、林家正是勝利打點。」

世界棒球12強

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