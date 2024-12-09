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12強賽／職棒雜誌賣破15萬本將再開預購 蔡其昌：年節最強伴手禮

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
民進黨立委、中華職棒會長蔡其昌。記者林俊良／攝影
民進黨立委、中華職棒會長蔡其昌。記者林俊良／攝影

中華隊稱霸世界12強棒球賽，帶動職棒雜誌熱銷，中職會長蔡其昌今天透露已經賣破15萬本，接下來還將推出為期兩天的不限量預購，讓想收藏的民眾都可以入手。

本期職棒雜誌收錄中華隊奪冠全記錄，且隨刊附贈海報，吸引球迷搶購熱潮，蔡其昌透過社群透露最新銷售狀況，已經賣破15萬本。

仍有不少想要收藏的球迷尚未買到，甚至出現黃牛加價轉售，蔡其昌日前允諾絕對加印、呼籲別買黃牛，今天也公布接下來將在各大網路書店開放為期兩天的「限時不限量」預購，讓球迷都可以買到。蔡其昌化身業務主任打趣說：「這本雜誌將是您今年過年返鄉最具代表性的伴手禮，走在路上閃閃發光，連路人都會投以羨慕的眼神。」「決定用發雜誌取代發紅包」。

線上版導購：《職業棒球雜誌》(第513期)

由 @isabellathatgirll 發佈
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世界棒球12強

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