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12強賽／中華隊高雄遊街 萬人爭睹

聯合報／ 記者郭韋綺宋原彰徐白櫻／高雄報導
世界棒球十二強賽冠軍中華隊昨天齊聚高雄，參加OPEN！大氣球遊行，統一獅隊長陳傑憲壓軸登場，站在吉普車上接受球迷熱烈歡迎，場面熱鬧。記者劉學聖／攝影
世界棒球十二強賽冠軍中華隊昨天齊聚高雄，參加OPEN！大氣球遊行，統一獅隊長陳傑憲壓軸登場，站在吉普車上接受球迷熱烈歡迎，場面熱鬧。記者劉學聖／攝影

世界棒球十二強賽冠軍中華隊教練林岳平及隊長陳傑憲等七名球員昨天齊聚高雄，其中統一獅陳傑憲等人參加OPEN！大氣球遊行，站在吉普車上接受沿途球迷的熱烈歡迎；味全龍的張政禹回到母校中正國小參加校慶，捐助十萬元給棒球隊，希望學弟以後出賽能吃用、用好。

張政禹早上八點一到校就受到英雄式歡迎，師生及家長爭相合照、要簽名球；張政禹說，他太喜歡棒球，小學三年級加入少棒球，一打就打到現在。

師生在操場高呼「震撼一擊張政禹、宇宙無敵張政禹」，為他在十二強比賽精采表現歡呼喝采，張政禹也跟著大家合跳應援曲「台灣尚勇」舞蹈，校長陳棨信頒給張政禹「中正之光」優秀校友獎狀。

張政禹說，他小學時活潑好動、調皮，感謝師長沒放棄他、教育他，才有現在成績，他勉勵學弟妹無論求學或打棒球，都要保持熱情的心，「不要害怕失敗，要相信自己勇往直前」。他也宣布捐十萬元給母校棒球隊，「現在有點能力，就幫助學弟」。

第十七屆「OPEN！大氣球遊行」在高雄夢時代舉行，統一獅教練林岳平、隊長陳傑憲及球員潘傑楷、林安可、邱智呈、郭俊麟都站上吉普車，近萬名球迷在時代大道、中華五路兩側夾道歡迎，爭睹台灣棒球英雄風采，有人揮舞國旗、加油棒，現場播放統一獅「統一尚勇」等應援曲，場面熱鬧。

陳傑憲、林岳平站在第一輛吉普車不斷向民眾揮手，不時比讚、比愛心，陳傑憲雙手合十、鞠躬，感謝球迷熱情支持，潘傑楷、林安可、郭俊麟、邱智呈也向沿途球迷揮手致意，主辦方最後發射彩帶歡迎英雄凱旋。

台鋼雄鷹投手陳柏清則受邀參加高雄鹹酥雞嘉年華活動，陳柏清說，台鋼雄鷹只有他參加十二強比賽，雖然表現沒有很好，卻得到很多球迷鼓勵，內心很感動，希望大家多支持在地球隊。

世界棒球12強

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