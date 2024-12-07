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影／恭喜！王牌投手林昱珉女兒今出生 林父開心：我當阿公了
中華隊拿下世界棒球12強賽冠軍，王牌投手林昱珉（玉米）有機會升上挑戰大聯盟，今天先傳出妻子生下女兒，他升格當父親。林父證實他當阿公了，並恭喜兒子家庭幸福美滿，早日上大聯盟完成心願。
目前效力美國職棒響尾蛇隊3A的林昱珉，在本屆世界12強賽中表現亮眼，預賽先是成功壓制韓國隊，冠軍賽主投4局，未讓日本隊得分，成為中華隊王牌投手，他個人霸氣瀟灑風格，獲廣大球迷愛戴。
現年21歲的他去年和青梅竹馬的女友登記結婚，妻子今年初懷孕，預計這個月生產，今天就傳出喜訊，林昱珉的女兒出生了，他和妻子開心迎接愛女到來，林父也開心報喜說「他當阿公了」。
消息傳出，台東家鄉親友也都感到開心不已，林父也透過錄影說，「恭喜兒子當爸爸了，我也當阿公了，我真的很高興，祝福兒子家庭幸福美滿，生體健康，早日上大聯盟，完成心願，讚啦」。
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