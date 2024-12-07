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影／張政禹回母校高雄中正國小 受到英雄式熱烈歡迎有嚇到

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
張政禹（左）今天受邀回母校中正國小，捐助10萬元給中正國小少棒隊，右為校長陳棨信。記者郭韋綺／攝影
張政禹（左）今天受邀回母校中正國小，捐助10萬元給中正國小少棒隊，右為校長陳棨信。記者郭韋綺／攝影

台灣勇奪世界棒球12強賽冠軍掀起國內棒球熱，內野手張政禹今受邀回母校高雄中正國小參加校慶，全校師生高呼「震撼一擊張政禹、宇宙無敵張政禹」歡迎台灣棒球英雄到來，還一起合跳應援曲「台灣尚勇」，嗨翻全場；張政禹並捐助10萬元給棒球隊「希望幫助學弟以後出去比賽，吃得好一點、用好一點」。

12強賽落幕，台灣拿下世界冠軍，國人對棒球熱度被重新點燃，球員所到之處都成為鎂光燈焦點，其中台灣隊長陳傑憲、內野手張政禹都是出身中正國小少棒隊；陳傑憲效力於中華職棒統一獅，2019年將戶籍遷到台南市，效力於味全龍的張政禹與家人同住高雄市苓雅區，仍設籍在高雄。

張政禹今早8時受邀回母校中正國小出席校慶活動，一到校就受到英雄式歡迎，師生及家長爭相與他合照、要簽名球；張政禹提到加入棒球隊的往事，他說小學就讀五權國小迷上樂樂棒球，因為太喜歡棒球，小學三年級就轉學到中正國小加入少棒球打球，一打就打到現在。

校方帶領張政禹校園巡禮，還安排歡迎橋段讓師生在運動操場高呼「震撼一擊張政禹、宇宙無敵張政禹」口號，為他在12強比賽精采表現歡呼喝采，張政禹與大家合跳應援曲「台灣尚勇」舞蹈，自信酷帥的模樣迷倒全場；校長陳棨信則是頒給張政禹「中正之光」優秀校友獎狀。

張政禹受訪說，很高興可以被邀請回來，謝謝中正國小栽培，讓我能夠有現在的成績。提到小學練球活潑好動，他說「應該說辛苦他們了啦，以前這麼調皮還沒有放棄我，也謝謝他們以前這樣教育我，才會有現在的我」。

張政禹也勉勵學弟妹「希望大家在求學、或打棒球路上，保持一顆熱情的心，不要害怕失敗，相信自己、勇往直前」語畢，他以堅定自信口吻問大家「可以嗎？」小朋友齊聲回應大學長「可以」。

不過張政禹突然宣布捐助10萬元給母校棒球隊，令師生又驚又喜，他說「真的是很謝謝學校栽培，現在有點能力，就幫助這些學弟，不管是以後出去比賽，或者是吃的，可以吃好一點、用好一點」。

被問到回母校有如走星光大道，張政禹說「有嚇到，真的不知道會這樣，謝謝校長邀請我回來」至於哪個校園角落最讓他回味無窮，他說「操場吧，操場是我們很常跑步的地方，很美好的回憶，因為那時候真的很累」。

中正國小六年級童軍隊陳冠逸拿到張政禹簽名球直呼「超開心的，世界棒球12強比賽每一場都有看，最喜歡的球員就是張政禹」。校長陳棨信說，近年棒球隊招生不易，希望這波棒球熱可以帶旺招生。

張政禹今天回高雄母校中正國小參加校慶與師生合跳應援曲「台灣尚勇」。記者郭韋綺／攝影
張政禹今天回高雄母校中正國小參加校慶與師生合跳應援曲「台灣尚勇」。記者郭韋綺／攝影
中正國小校長陳棨信（左）帶領張政禹（右）校園巡禮。記者郭韋綺／攝影
中正國小校長陳棨信（左）帶領張政禹（右）校園巡禮。記者郭韋綺／攝影
張政禹（中）今受邀回母校高雄中正國小，師生及家長搶著跟他合照。記者郭韋綺／攝影
張政禹（中）今受邀回母校高雄中正國小，師生及家長搶著跟他合照。記者郭韋綺／攝影
張政禹（右）今天受邀回母校高雄中正國小，獲頒「中正之光」優秀校友獎狀，左為校長陳棨信。記者郭韋綺／攝影
張政禹（右）今天受邀回母校高雄中正國小，獲頒「中正之光」優秀校友獎狀，左為校長陳棨信。記者郭韋綺／攝影
張政禹回母校高雄中正國小參加校慶受到英雄式歡迎，全校師生搶著合照、要簽名球。記者郭韋綺／攝影
張政禹回母校高雄中正國小參加校慶受到英雄式歡迎，全校師生搶著合照、要簽名球。記者郭韋綺／攝影

世界棒球12強 張政禹

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