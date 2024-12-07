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12強賽／林昱珉對日本好投 球探報告看見「1隱憂」！未來有望成大聯盟5號先發

12強賽／球探報告畫重點林昱珉對日本好投 因1隱憂估MLB落點5號先發

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
美國數據網站「Fangraphs」今天公布響尾蛇隊潛力新秀排名，台灣左投、12強王牌林昱珉列名第16。 聯合報系資料照
美國數據網站「Fangraphs」今天公布響尾蛇隊潛力新秀排名，台灣左投、12強王牌林昱珉列名第16。 聯合報系資料照

美國數據網站「Fangraphs」今天公布響尾蛇隊潛力新秀排名，台灣左投、12強王牌林昱珉列名第16，文中對他的介紹包括12強賽冠軍賽面對日本的無所畏懼，也點出他的隱憂，以一位直球均速88到92哩的投手來說，必須要有更精準的控球。

文章中形容，林昱珉今年擁有一個充滿插曲但最終成功的賽季，球季中因界外球導致臉部動刀，缺賽一段時間，但他最終還是先發21場、104.1局，在球季尾聲升上3A，球季結束後前往秋季聯盟維持手感，接著投入12強賽。

報導中提到，「台灣在這次比賽有一趟驚奇之旅，而林昱珉正是接下任務在冠軍賽面對日本的人，儘管對手從2019年開始就沒在國際賽輸過，但林昱珉繳出4局僅被敲1安打好投，與另外3位投手完成完封勝，這應該是台灣棒球史上最重要的一場比賽。」

文中評價林昱珉的投球特性，有膽識、自信，運動能力也不錯，但球威和控球並非絕佳，投球機制、揮臂動作難以一直維持固定。「以一位均速88到92哩的投手來說，想要成為成功的先發投手，最好要有精準的控球能力，而他現在還沒有有如外科醫生般的控球。」

林昱珉加上滑曲球、卡特球、變速球的運用，讓他仍能有效對付打者，目前還沒有被移到牛棚的風險。此外，林昱珉距離達到「規則五」選秀資格還有2季，響尾蛇仍有時間讓他不占40人名單、在小聯盟養成，作者認為：「他應該最終會成為一位的五號先發。」

世界棒球12強

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