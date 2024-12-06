12強賽／潛優要點火速修正通過 教練團將共享600萬獎金

國光獎章頒獎典禮在今天登場，今年在世界12強棒球賽拿下金牌的中華隊部分成員陳冠宇、張奕等人也在今天代表團隊受獎，對於近日職棒工會為教練獎金平均僅20萬元發聲，體育署署長鄭世忠也在今天表示，行政院體發會已在4日通過潛優作業要點修正，12強中華隊教練團將共享600萬元的激勵金，每人可獲得60萬元。

今年我國體育健兒在國際賽會表現搶眼，體育署共發出4億6470萬元的國光獎金，創下歷屆之最，其中世界12強棒球賽中華隊奪下金牌，就獲得1億9600萬元的國光獎金，參賽28名選手可各領700萬元，創下單項賽事頒發出的最高額獎金。

不過對於職棒工會在近日為中華隊教練團發聲，表示平均每位教練只能拿到20萬元，與選手的700萬有不小差距。體育署表示，行政院體育運動發展委員會4日提案修正通過運動發展基金相關辦法中的潛優要點，參照有功教練獎勵辦法給予一等二級團體球類教練團600萬元的獎金額度，將激勵金從現行規定上限200萬元提高至600萬元（團體球類以外種類從上限100萬元提高至300萬元），並溯及適用本次12強教練團頒給600萬元激勵金。

對於今年國光獎助金頒發再度寫下歷年新高，鄭世忠也表示，「這麼多年來我們從蔡總統到賴總統體育經費倍增，這幾年體育改革後，不管是政府還是單項協會都以選手為重要核心價值與原則來處理行政事務，也讓選手愈來愈能夠放開去爭取最高榮譽，這是屬於正面循環，成績愈來愈好，獎金愈來愈高，一點也不意外，選手從來不讓我們失望。」