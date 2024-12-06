12強賽／郭俊麟新竹見面會粉絲擠爆！ 15位幸運兒獲簽名球

新竹市選手郭俊麟於2024世界12強棒球賽榮獲世界冠軍，新竹市政府今天於市府大禮堂舉辦「新竹之光郭俊麟英雄見面會」，多位棒球小將及眾多球迷擠爆現場，現場也舉辦有獎徵答，送出15顆簽名球給幸運粉絲。

新竹市代理市長邱臣遠今天特別頒贈30萬元獎勵金及「666骰子」，祝福郭俊麟在接下來的職棒生涯六六大順，郭俊麟也回贈簽名手套，鼓勵小將們勇敢追夢，期盼更多明日之星站上國際舞台。

邱臣遠表示，非常恭喜郭俊麟為台灣拿下2024世界12強棒球賽冠軍，讓每一位新竹市民備感光榮，在對澳洲一戰先發助中華隊晉級，邁向世界棒球冠軍寶座。此外，也特別感謝郭俊麟在職棒訓練及比賽之餘，撥空回母校西門國小指導棒球隊的學弟們，為基層棒球貢獻心力。

邱臣遠也在郭俊麟見證下，頒贈西門國小20萬元經費鼓勵基層選手培育，感謝校方致力培訓優秀體育人才，期望後進選手接棒不斷，讓更多竹市選手在國際舞台上發光發熱。

新竹市教育處長林立生表示，郭俊麟為西門國小栽培出身的棒球選手，是生涯第2次參加世界12強棒球賽，身為中華隊的大學長，和學弟們一同努力奪下世界冠軍，讓世界看見台灣棒球，也讓新竹市民與有榮焉，更鼓舞竹市在地的棒球小將們。最後感謝棒球委員會主委柳宗義對於棒球項目的大力支持，讓竹市三級棒球能夠持續向上發展。

教育處指出，今天郭俊麟的頭號粉絲「郭爸爸、郭媽媽、郭奶奶」低調到場一同慶賀，郭俊麟的啟蒙教練阮瀚逸也向市民及球迷分享俊麟小時候練球的趣事。郭俊麟在現場更勉勵小將們要勇敢追夢，相信自己，學習中華隊永不放棄的毅力和拚勁面對人生挑戰。為了回饋鄉親及球迷，現場也舉辦問答送出15顆郭俊麟的簽名球，搶答相當熱烈。

教育處表示，為慶賀郭俊麟這次在世界12強棒球賽上亮眼表現，並支持台灣基層棒球發展，新竹後站夜市特別贊助1000張「50元現金抵用券」，發給參與見面會的球迷，希望大家一起挺台灣棒球，共同支持竹市棒球發展，折價券可使用至明年1月31日，請民眾把握時間於每周二、四至新竹後站夜市使用。