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12強賽／奪冠陳冠宇還是覺得不真實 周天成約洛杉磯奧運見

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
教育部今天舉辦113年國光體育獎章暨運動科學研究獎獎勵頒獎典禮，行政院長卓榮泰（右四）頒獎給世界12強棒球錦標賽冠軍的選手們，感謝其優秀表現讓世界看見台灣。記者潘俊宏／攝影
教育部今天舉辦113年國光體育獎章暨運動科學研究獎獎勵頒獎典禮，行政院長卓榮泰（右四）頒獎給世界12強棒球錦標賽冠軍的選手們，感謝其優秀表現讓世界看見台灣。記者潘俊宏／攝影

國光體育獎章在今天舉行頒獎典禮，其中世界12強賽棒球隊金牌投手陳冠宇今天也與隊友張奕、李凱威等人一同到場受獎，而陳冠宇在會前也與「羽球一哥」周天成互相致意，他透露兩人過去因為一同訓練而結識，也知道周天成仍以下一屆奧運為目標，讓陳冠宇笑著表示，自己目標是比周天成還晚退休。

同為34歲的陳冠宇與周天成，過去因為在台師大一同訓練而結下交情，兩人平時也都會互相關心對方動態，在今天於國光獎章頒獎典禮碰面時，兩人也互相擁抱致意。

陳冠宇指出，身為同世代的運動員，他知道當運動員到了一個年紀後代謝與恢復都會比一開始差一點，而周天成能夠走到今天這一步，一定是花很多時間修復，也需要相當強的毅力，「我們今天就是互相為對方打氣，我知道他希望可以繼續撐到下屆奧運，而我的目標就是比他更晚退休。」

對於周天成當場邀約下屆洛杉磯奧運一同參賽，陳冠宇則笑著表示，「他沒有問題，但我不敢去想四年後的事情。」

談到這次12強賽的夢幻之旅，陳冠宇指出，這對於他來說是一件相當不真實的事情，尤其過去在日本旅外多年，更清楚日本棒球的實力，「很開心在最後幾次的國際賽，能在這麼好的舞台擊敗日本，這絕對是我棒球人生中最引以為傲的。」

世界棒球12強

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