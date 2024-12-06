12強賽／陳冠宇談參加3屆心態不同之處 曝中華隊奪冠關鍵

世界12強棒球賽「三朝元老」陳冠宇在本屆擔任中華隊布局投手，合計5.2局投球只被敲1安打，沒有掉分，幫助中華隊奪下隊史3大賽首冠。他接受《WBSC》官網訪問時，也談到自己這3屆12強的心態變化。

2015年陳冠宇參加首屆12強賽，中華隊未能晉級複賽，拿下第9名。陳冠宇該屆表現不佳，防禦率高達16.20。他受訪時回憶，「當時我是隊上最年輕的球員，滿腦子想的就是投球、投球、再投球，只專注於自己的表現。」

2019年第2屆12強賽陳冠宇再度披上國家隊戰袍，陳冠宇合計4.1局只被敲2安，防禦率是完美的0，中華隊該屆排名第5。陳冠宇表示，「第2次入選時情況不同了，那一年我不再是最年輕球員，除專注自己工作外，開始關注身邊的一切。當時我從球隊領袖身上學到很多，例如林哲瑄和陳鴻文等人。」

今年陳冠宇成為隊上最資深球員，他認為除了投球外，感受到更多責任和義務，「來到這裡要傳承國家隊傳統和精神，成為年輕球員的榜樣。」

陳冠宇認為每次進入國家隊，都是與隊友建立特殊羈絆的機會，「每屆中華隊都很特別，2024年這隊也很特別。我們之間彼此信任，在比賽各階段展現無懼精神，這是我們能奪冠的原因。」