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12強賽／奪冠英雄張政禹 7日出席母校高雄中正國小校慶

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
內野手張政禹在中正國小嫩照。本報資料照片。
內野手張政禹在中正國小嫩照。本報資料照片。

台灣隊在世界棒球12強奪冠，掀起國內棒球熱，內野手張政禹也返回高雄，7日將出席母校中正國小校慶，會有一場校友簽名會；此外，高市府預定21日邀李凱威、張政禹、台鋼選手陳柏清等選手在衛武營舉行見面會。

24歲張政禹設籍高雄市，父親張恆勇是高雄市消防員，從小跟著家人在苓雅區長大，但張政禹老家在屏東車城鄉，上月底才風光回老家辦桌，引來車城在地居民爭睹棒球明星，所到之處都被簇擁包圍，有民眾說「好像在競選鄉長」。

張父張恆勇說，這次12強拿世界冠軍太開心了，許多親戚朋友邀約宴請吃飯，但兒子行程幾乎滿檔。

張政禹啟蒙教練尤伸評。本報資料照片。
張政禹啟蒙教練尤伸評。本報資料照片。

張政禹出身高雄市中正國小少棒隊，明天適逢學校78周年校慶，他也將出席母校校慶活動，周六早上8時40分，校方先帶領張政禹在校園巡禮、參觀，再到運動操場參加校慶，頒發中正之光優秀校友獎狀，並與全校學生一起合唱台灣尚勇，還有校友簽名會。

校長陳棨信笑說，這陣子都透過棒球教練尤伸評聯繫，政禹一直很忙，這幾天才終於敲定時間，可以回母校與學弟妹同歡。

此外，高市運發局21日也規畫邀請李凱威、張政禹、台鋼選手陳柏清及高雄出身的選手，在衛武營舉辦一場與三級棒球學校選手、民眾見面會，一睹台灣英雄風采。

世界棒球12強

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