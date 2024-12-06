聽新聞
0:00 / 0:00
12強賽／「忘了最重要的一壘」吉力吉撈曝賽後拔壘包過程
中華隊重砲吉力吉撈．鞏冠在奪下世界棒球12強冠軍後，將壘包拔走，引發球迷熱議。他昨天受訪時透露壘包「還在車上」，也分享拔壘包過程。
吉力吉撈昨天出席「NIKE台灣青棒菁英訓練營」工作，被問到拔壘包一事時，吉力吉撈表示二壘壘包目前仍自己珍藏，當下要去中外野跟冠軍盃合照，途中看見壘包就想帶回做紀念，心想「不管，我要帶走」，後來被林家正看到他也跟進「盜」三壘，當然都是經過主辦單位許可。
據「三立新聞網」報導，吉力吉撈透露壘包還在他車上，有球迷建議放在台北101和大谷翔平50轟球一起展出，他回應，「不要！意義不同。」
吉力吉撈還提到，林家正看到就說那我也要，接著在工作人員幫忙下拆了三壘，「但大家都忘了最重要的一壘壘包。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言