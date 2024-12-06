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12強賽／「忘了最重要的一壘」吉力吉撈曝賽後拔壘包過程

聯合新聞網／ 綜合報導
吉力吉撈．鞏冠。聯合報系資料照
吉力吉撈．鞏冠。聯合報系資料照

中華隊重砲吉力吉撈．鞏冠在奪下世界棒球12強冠軍後，將壘包拔走，引發球迷熱議。他昨天受訪時透露壘包「還在車上」，也分享拔壘包過程。

吉力吉撈昨天出席「NIKE台灣青棒菁英訓練營」工作，被問到拔壘包一事時，吉力吉撈表示二壘壘包目前仍自己珍藏，當下要去中外野跟冠軍盃合照，途中看見壘包就想帶回做紀念，心想「不管，我要帶走」，後來被林家正看到他也跟進「盜」三壘，當然都是經過主辦單位許可。

據「三立新聞網」報導，吉力吉撈透露壘包還在他車上，有球迷建議放在台北101和大谷翔平50轟球一起展出，他回應，「不要！意義不同。」

吉力吉撈還提到，林家正看到就說那我也要，接著在工作人員幫忙下拆了三壘，「但大家都忘了最重要的一壘壘包。」

世界棒球12強 吉力吉撈 林家正

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