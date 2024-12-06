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12強賽／江國豪勉勵小選手：突破那道牆

聯合報／ 記者林宛諭王駿杰／連線報導
世界12強棒球賽牛棚主力江國豪（左）、陳冠偉（右）出席「Be Heroes彰化棒球英雄見面會」。圖／展逸國際行銷提供
世界12強棒球賽牛棚主力江國豪（左）、陳冠偉（右）出席「Be Heroes彰化棒球英雄見面會」。圖／展逸國際行銷提供

中華隊在世界棒球十二強賽奪得冠軍，選手江國豪陳冠偉都畢業自彰化藝術高中棒球隊，彰化縣長王惠美特聘兩人擔任彰化棒球指導教練，昨與各校棒球隊員分享。江國豪說，遇到挫折要勇於突破那道牆，不放棄才能成長。陳冠偉說，最大挫折是受傷時，要不斷復健強化身體。

新竹市政府今天下午二時，為中華隊投手郭俊麟舉辦英雄見面會，地點在新竹市府大禮堂，下午一時廿分在市府幸福廣場發放號碼牌，每人限領一張，不得代領，限二百人入場，可與棒球英雄近距離「拳擊」。

中職富邦悍將江國豪、味全龍陳冠瑋都出身彰化。江國豪說，以前在彰化東山國小練球，因為在操場ＰＵ跑道訓練，褲子都磨到破，鼓勵學弟們珍惜現在的環境。

陳冠偉說，練棒球很辛苦，以前都在母校看台上重訓，現在有重訓室，讓選手在更安全的環境受訓。

王惠美特聘兩人為棒球指導教練，頒發十五萬元獎金，邀請兩人在球季結束後指導彰化各校棒球隊；縣府撥補彰化運動發展基金一千萬元，培育下一個彰化之光。王惠美說，中華隊剛開始不被看好，卻能奪冠，也鼓勵到選手，不自我設限就能突破。

世界棒球12強 味全龍 富邦悍將 江國豪 郭俊麟 陳冠偉

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