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12強賽／訓練營總監芬斯特點出奪冠效應 看好林昱珉上大聯盟

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
NIKE台灣青棒菁英訓練營總監、響尾蛇隊農場助理守備統籌教練芬斯特（Darren Fenster）。圖／NIKE台灣青棒菁英訓練營提供
NIKE台灣青棒菁英訓練營總監、響尾蛇隊農場助理守備統籌教練芬斯特（Darren Fenster）。圖／NIKE台灣青棒菁英訓練營提供

NIKE台灣青棒菁英訓練營從2013年舉辦至今超過10年，長期參與的訓練營總監芬斯特（Darren Fenster）觀察到台灣選手持續進步，過去學員已有人在大聯盟、中職發光發熱，甚至成為12強冠軍隊成員，林昱珉就是其中之一。

作為響尾蛇隊農場助理守備統籌教練，芬斯特培育年輕選手上很有經驗，多次來台主持訓練營，主要希望帶來美國文化，透過新的技術、訓練，讓球員有不同體驗。

「當然更重要的是，讓他們與偶像相處。」芬斯特表示，像是吉力吉撈・鞏冠、王建民來自12強冠軍隊成員，願意到訓練營傳承經驗，會有深遠的影響，「3、4天指導內容有限，人生的道路有更多可以學習。」

芬斯特也觀察到，台灣青棒球員普遍更高、更強、更壯，今年選手的基本功也跟以往不同，「最重要的是，台灣在今年12強拿下冠軍，激勵更多小朋友，我們有這個能力，能夠在世界舞台競爭。」

而12強王牌投手林昱珉過去也參加過訓練營，如今成為12強冠軍隊成員，同為響尾蛇隊體系的芬斯特表示，雖然還不知道球隊明年對他的規劃，但他是響尾蛇隊很重視的選手，未來預期會升上大聯盟。

世界棒球12強 林昱珉

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