12強賽／青棒營看到希望 吉力吉撈：台灣冠軍會很多

吉力吉撈．鞏冠協助中華隊拿下今年世界12強棒球賽冠軍，稍事休息後就投入「NIKE台灣青棒菁英訓練營」的工作，感受到12強奪冠所帶來的熱力，尤其是看見高中選手技術、觀念都大幅成長，以「未來台灣會拿很多冠軍」鼓勵這批球員。

這是吉力吉撈第四次擔任訓練營教練，他表示，近年高中生進步很多，身材變壯之外，揮棒機制也很好，對於有意旅外的球員也以自身經驗給予建議，「follow you heart（跟隨本心），不要因為考慮合約，夢想就沒有了。」

其中吉力吉撈點名普門中學捕手張育豪，傳二壘的速度快、又穩定，有潛力前往國外，「捕手來說，語言當然還是最重要，因為要能跟投手溝通，開會時也要表達自己想法，那點最刺激。」

這次小朋友沒有特別詢問12強的事情，吉力吉撈覺得也很好，「榮譽就停在那邊，過了就過了，接下來是我最期待的訓練，因為12強後段比較沒上場，等於休息2周，接下來要開始重新建立肌力，希望一些測試數據再突破，明年球季發揮。」

這次12強帶動台灣棒球熱，吉力吉撈也開心能將榮耀帶給台灣人，「無論職棒或是基層，未來看待棒球作為國球的想法會有不同。」

NIKE台灣青棒菁英訓練營，林子偉（左）、吉力吉撈．鞏冠（右）擔任教練團成員。記者季相儒／攝影

這次訓練營，吉力吉撈也向小球員說：「未來台灣會拿很多冠軍。」因為看到這批人的不同，「無論是觀念、揮棒、跑壘、守備，以前可能只有幾個人很厲害，現在很多人都很厲害，值得期待。」

而中華隊封王後，吉力吉撈拔回的二壘壘包目前仍自己珍藏，他透露，當下是要去中外野跟冠軍盃合照，途中看見壘包就想帶回做紀念，心想「不管，我要帶走」，後來被林家正看到他也跟進「盜」三壘，當然都是經過主辦單位許可。