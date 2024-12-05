12強賽／鄭宗哲分析冠軍戰擊倒戶鄉關鍵 打經典賽已向海盜提案

中華隊在今年世界12強棒球賽拿下冠軍，旅美野手鄭宗哲雖然因開車錯過好友林家正開轟實況，但從專業角度認為「掌握直球」是中華隊在封王戰開轟的關鍵，對於明年經典賽資格賽也有參戰意願，已經先跟海盜球團報告此事。

鄭宗哲今天擔任「NIKE台灣青棒菁英訓練營」的教練，並分享自己旅外的心路歷程，鄭宗哲透露，自己過去當學員時曾向林子偉詢問「3A跟大聯盟差距」，如今自己正處於這個階段，「現在體會，能不能做自己滿重要的，要表現出最好的自己才能輸贏。」

因為進入海盜隊40人名單，鄭宗哲無法參加12強，但明年經典賽資格賽有望參加，鄭宗哲也表示，自己還沒確定返美時間，有先跟球團溝通春訓、資格賽的時間衝突問題，「賽程這些，我想他們也都知道。」

經典賽資格賽將在台北大巨蛋舉行，鄭宗哲很期待能在巨蛋球場打球，是過去從未有過的經驗，「連練習都沒有，感覺滿特別的。」

這次中華隊在12強的表現，鄭宗哲也都很關注，但是剛好錯過好友林家正開轟的那一刻，只能看精華影片補回來，鄭宗哲也發覺，中華隊在冠軍賽對戶鄉翔征的直球掌握度高，「幾乎只揮空一次吧？這是能對他打得好的原因，指叉也能選得掉，直球又都有掌握好。」

這次12強對台灣棒球的成長有指標意義，鄭宗哲認為這未必只是一時，從這次青棒訓練營就看得出來，「以前球速快的只有幾個，現在大家都投得很快，相對也促進打者成長，12強能夠拿下冠軍，棒球沒有什麼一定贏的，機運也很重要。」