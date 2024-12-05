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12強賽／將續任經典賽資格賽投教 王建民分享打造鐵牛棚關鍵

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
NIKE台灣青棒菁英訓練營，王建民擔任教練團成員。記者季相儒／攝影
NIKE台灣青棒菁英訓練營，王建民擔任教練團成員。記者季相儒／攝影

剛卸下世界12強棒球賽的教練工作，王建民明年預計將繼續成為經典賽資格賽教練團一員，回顧12強的調整經驗，關鍵仍在於多給選手信心，即使牛棚狀態不佳，也可能在場上提供貢獻。

「NIKE 台灣青棒菁英訓練營」進入第三天的結訓日，王建民作為明星教練團的一員，看見近年青棒不同之處，「現在選手球速都比以前快，我知道有滿多學校加入運科幫助，表現跟以前比起來落差很大。有幾位選手的協調性、速度都不一樣。」

王建民也指出，近年選手的表達上都比較活潑，在12強執教時也有感受到，更勇於表達自己的想法，跟自己過去都是聽教練指示一步一步去做不同。

NIKE台灣青棒菁英訓練營，王建民擔任教練團成員。記者季相儒／攝影
NIKE台灣青棒菁英訓練營，王建民擔任教練團成員。記者季相儒／攝影

這次12強中華隊投手戰力有所發揮，尤其是牛棚方面表現穩定，王建民指出，主要就是要給選手多一點信心，「也有人牛棚丟得不好，但上去比賽感覺就不一樣，多給他們信心去面對打者。」

中華隊在12強拿下冠軍後，下個挑戰是明年2月的經典賽資格賽，總教練曾豪駒將繼續領軍，王建民等教練團也有望續任，王建民自己也有意願，「應該是原班人馬吧。」

世界棒球12強

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