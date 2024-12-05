12強賽／江國豪、陳冠偉返彰化分享奪冠喜悅 盼明年延續好成績

中華隊在2024第三屆世界12強棒球賽奪下冠軍，彰化縣政府今日特別邀請到兩位奪冠功臣，也是出身彰化的兩位重要牛棚主力富邦悍將江國豪、味全龍陳冠偉，在縣立體育館舉辦「Be Heroes彰化棒球英雄見面會」，分享奪冠喜悅。

彰化縣縣長王惠美親自到場頒贈每人各15萬元獎金，並禮聘江國豪、陳冠偉為「特聘棒球指導教練」，與會來賓包括頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩、教育處蔡金田處長，以及多位校長、教練與基層棒球選手共襄盛舉。

江國豪本次世界12強作為長中繼，預賽與複賽對日本的兩場比賽皆投出2.2局無失分的佳績，唯一失分是在複賽對美國的比賽中失1分，整體防禦率僅1.42。

「這個冠軍榮耀，跟台灣一起分享。」江國豪表示：「希望明年球季，我們在今年國際賽所學的，所運用的，可以帶到明年球季有好成績。當然，希望球迷們，繼續為我們加油。」

陳冠偉則在這次賽會中出賽5場，投了5局僅失1分，送出8次三振，防禦率也僅有1.80，陳冠偉表示：「我其實沒有什麼打球的天分，就是不斷訓練，追尋自己想要的目標，那這過程可能很無聊、很辛苦，你不知道結果會是好是壞，但這些都很有幫助，所以繼續認真去訓練，讓自己變得更強。」

近年江國豪都返鄉參與「Be Heroes棒球訓練營」活動，所以這天回到彰化，相當開心，也鼓勵學弟們珍惜現在的環境資源與設備，好好學習成長；陳冠偉每年也都抽空回母校，關心學校環境，看見硬體設備一年比一年好，心情很感動。