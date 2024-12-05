快訊

香港直擊／甄子丹聞瓊瑤離世「不舒服」 曝2年前女兒曾獻唱給劉家昌

一旦用餐結束就需妥善儲存 專家揭剩菜可以在冰箱裡保存多久

喜傑獅「網站被駭」後真的抽免費雙人機票！網酸「會跳票嗎」官方回應了

12強賽／江國豪、陳冠偉返彰化分享奪冠喜悅 盼明年延續好成績

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
世界12強棒球賽牛棚主力江國豪（左）、陳冠偉（右）出席「Be Heroes彰化棒球英雄見面會」。圖／展逸國際行銷提供
世界12強棒球賽牛棚主力江國豪（左）、陳冠偉（右）出席「Be Heroes彰化棒球英雄見面會」。圖／展逸國際行銷提供

中華隊在2024第三屆世界12強棒球賽奪下冠軍，彰化縣政府今日特別邀請到兩位奪冠功臣，也是出身彰化的兩位重要牛棚主力富邦悍將江國豪、味全龍陳冠偉，在縣立體育館舉辦「Be Heroes彰化棒球英雄見面會」，分享奪冠喜悅。

彰化縣縣長王惠美親自到場頒贈每人各15萬元獎金，並禮聘江國豪、陳冠偉為「特聘棒球指導教練」，與會來賓包括頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩、教育處蔡金田處長，以及多位校長、教練與基層棒球選手共襄盛舉。

江國豪本次世界12強作為長中繼，預賽與複賽對日本的兩場比賽皆投出2.2局無失分的佳績，唯一失分是在複賽對美國的比賽中失1分，整體防禦率僅1.42。

「這個冠軍榮耀，跟台灣一起分享。」江國豪表示：「希望明年球季，我們在今年國際賽所學的，所運用的，可以帶到明年球季有好成績。當然，希望球迷們，繼續為我們加油。」

陳冠偉則在這次賽會中出賽5場，投了5局僅失1分，送出8次三振，防禦率也僅有1.80，陳冠偉表示：「我其實沒有什麼打球的天分，就是不斷訓練，追尋自己想要的目標，那這過程可能很無聊、很辛苦，你不知道結果會是好是壞，但這些都很有幫助，所以繼續認真去訓練，讓自己變得更強。」

近年江國豪都返鄉參與「Be Heroes棒球訓練營」活動，所以這天回到彰化，相當開心，也鼓勵學弟們珍惜現在的環境資源與設備，好好學習成長；陳冠偉每年也都抽空回母校，關心學校環境，看見硬體設備一年比一年好，心情很感動。

世界12強棒球賽牛棚主力江國豪、陳冠偉出席「Be Heroes彰化棒球英雄見面會」。圖／展逸國際行銷提供
世界12強棒球賽牛棚主力江國豪、陳冠偉出席「Be Heroes彰化棒球英雄見面會」。圖／展逸國際行銷提供
世界12強棒球賽牛棚主力江國豪（左）、陳冠偉（右）出席「Be Heroes彰化棒球英雄見面會」。圖／展逸國際行銷提供
世界12強棒球賽牛棚主力江國豪（左）、陳冠偉（右）出席「Be Heroes彰化棒球英雄見面會」。圖／展逸國際行銷提供

世界棒球12強

延伸閱讀

12強賽／江國豪、陳冠偉榮耀回彰化 勉勵小選手勇於突破那道牆

12強賽／辰己涼介「回禮」江國豪超有誠意！網：回他台灣名產

12強賽／官方點評2顆最噁心球路 江國豪對日本飆K也入列

超越父親陳威成 12強中華隊投手陳冠偉獲中捷終身免費卡

相關新聞

12強賽／將續任經典賽資格賽投教 王建民分享打造鐵牛棚關鍵

剛卸下世界12強棒球賽的教練工作，王建民明年預計將繼續成為經典賽資格賽教練團一員，回顧12強的調整經驗，關鍵仍在於多給選...

12強賽／連輸台日未晉級 韓傳奇重砲轟：國家隊不該拿來練兵

第三屆世界12強棒球賽，韓國隊在B組敗給中華隊及日本隊，無緣晉級四強。如此難堪的結果，引發韓國輿論的不滿。曾多次入選韓國代表隊，擁有大聯盟及日職經歷的傳奇球星李大浩，就批評到了國際賽，就應該組成最強菁英隊應戰，而不是拿來練兵而已。

12強賽／如果當時有換投…日本隊投教揭露換與不換的難

中華隊在今年世界12強棒球賽擊敗日本隊奪冠，關鍵在5局上林家正、陳傑憲的2轟對戶鄉翔征造成重傷害，日本隊投手教練吉見一起...

12強賽／江國豪、陳冠偉返彰化分享奪冠喜悅 盼明年延續好成績

中華隊在2024第三屆世界12強棒球賽奪下冠軍，彰化縣政府今日特別邀請到兩位奪冠功臣，也是出身彰化的兩位重要牛棚主力富邦...

12強賽／江國豪、陳冠偉榮耀回彰化 勉勵小選手勇於突破那道牆

世界棒球12強賽中奪冠的中華隊二名冠軍選手江國豪和陳冠偉今天應彰化縣政府之邀回彰化和學弟們分享奪冠心得，江國豪勉勵大家，...

12強賽／曝光彭政閔和高國輝「同框照」 蔡其昌：不是點飲料

中華隊在世界棒球12強賽擊敗日本隊奪冠，中華職棒會長蔡其昌近日分享一張教練彭政閔和高國輝討論戰術圖片，除感謝他們經驗傳承外，還幽默表表示，「看他們表情就知道不是在點飲料」。畫面引發網友們熱議，也紛紛敲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。