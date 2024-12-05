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12強賽／連輸台日未晉級 韓傳奇重砲轟：國家隊不該拿來練兵

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國在12強賽小組賽出局，傳奇重砲李大浩批評應該挑選菁英球員組隊，而不是拿來練兵。 記者曾原信／攝影
韓國在12強賽小組賽出局，傳奇重砲李大浩批評應該挑選菁英球員組隊，而不是拿來練兵。 記者曾原信／攝影

第三屆世界12強棒球賽，韓國隊在B組敗給中華隊及日本隊，無緣晉級四強，如此難堪的結果，引發韓國輿論的不滿。曾多次入選韓國代表隊，擁有大聯盟及日職經歷的傳奇球星李大浩批評，國際賽就應該組成最強菁英隊應戰，而不是拿來練兵而已。

根據日本媒體「THE ANSWER」報導，韓國去年在經典賽第一輪出局，讓韓國開始考慮世代換血，因此在這次的12強賽中，以年輕球員為主體，希望他們能累積國際賽經驗，在未來的2026經典賽及2028洛杉磯奧運繳出好成績。

然而李大浩卻認為，既然是韓國代表隊，就應該一直以最強戰力組成，直言國家代表隊並不是拿來練兵的舞台，包括像是亞運、12強、奧運及經典賽等等，都應該為了留下好成績，派出最強的選手們。李大浩指出，唯有用職棒成績最好的球員組隊，在國際賽打出好成果，才能讓球迷們更開心。

自2022年引退之後，李大浩投身於高中棒球的指導工作。他也觀察到，業界有太多人報喜不報憂，但為了韓國棒球的發展，他這位前輩必須說實話，也希望韓國的業餘球界能更上層樓。

世界棒球12強 李大浩 韓國隊

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