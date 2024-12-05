12強賽／江國豪、陳冠偉榮耀回彰化 勉勵小選手勇於突破那道牆

世界棒球12強賽中奪冠的中華隊二名冠軍選手江國豪和陳冠偉今天應彰化縣政府之邀回彰化和學弟們分享奪冠心得，江國豪勉勵大家，遇到挫折時，要勇於去突破那道牆，不要放棄，才能成長。

中華隊在世界12強棒球賽中4比0完封日本隊，奪下冠軍，出身彰化的二位重要主力富邦悍將江國豪與味全龍陳冠偉今天應邀回彰化參加「Be Heroes彰化棒球英雄見面會」，在縣立體育館與彰化縣各校棒球隊小朋友經驗分享。

彰化縣長王惠美也禮聘兩位選手為彰化縣「特聘棒球指導教練」，頒發15萬元獎金，邀請二人於球季結束後至彰化縣各校進行棒球指導，也宣布將撥補「彰化縣運動發展基金」1千萬元，用於獎勵、培育下一個彰化之光、台灣之光。

彰藝中學棒球隊校友的江國豪、陳冠偉二人今天都說，現在學校的硬體設備比起他們以前好很多，江國豪說，以前就讀彰化東山國小練棒球時，因在操場PU跑道訓練，褲子都磨到破，鼓勵學弟們要珍惜現在的環境。

陳冠偉說，練棒球很辛苦，最大挫折應是受傷時，復健時很辛苦，要持續不斷做復健課程，才能強化自己的身體，先前曾回彰藝，發現現在有重訓室，他們以前都是在看台上做重訓訓練，現在可以讓選手在更安全的環境受訓。

王惠美說，中華隊在12強冠軍賽時一開始是不被看好，但卻能奪冠，這也鼓勵到大家，不要自我設限，就能再突破。

王惠美說，縣府也積極推動彰化交流道特定區解編，也把運動場館規劃進去，希望未來彰化也能孵蛋有個大巨蛋，能舉辦大型運動賽事及演唱會，提升經濟效益。而縣府將持續推動棒球運動，投入 5800萬元整修八卦山棒球場，並斥資約 1.3億元興建彰化藝術高中棒球選手宿舍，每年更編列 300萬元 支持棒球學校，為基層選手創造更好的訓練與比賽條件。