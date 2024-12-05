快訊

瓊瑤逝世早有預告！「離世前1天留言」曝光

降重心改Mk41垂直發射器 提康德洛加級神盾艦威力大增

繼承千萬遺產卻要繳稅5千萬！專家教遺產稅如何計算及該不該拋棄繼承

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／如果當時有換投…日本隊投教揭露換與不換的難

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本隊戶鄉翔（前）征在12強棒球賽冠軍戰5局上被轟2支全壘打，日本隊投手教練吉見一起透露當下「換與不換」的困難之處。 歐新社
日本隊戶鄉翔（前）征在12強棒球賽冠軍戰5局上被轟2支全壘打，日本隊投手教練吉見一起透露當下「換與不換」的困難之處。 歐新社

中華隊在今年世界12強棒球賽擊敗日本隊奪冠，關鍵在5局上林家正、陳傑憲的2轟對戶鄉翔征造成重傷害，日本隊投手教練吉見一起透露當下「換與不換」的困難之處。

冠軍戰兩隊以0：0戰平的狀態下，5局上先被林家正敲出陽春砲打破僵局，接著戶鄉翔征雖然三振掉張政禹，但又被陳晨威敲出安打，隨後對林立投出保送，陳傑憲掌握住當英雄的時刻轟出三分砲，最終中華隊就以4：0贏下勝利。

吉見一起在接受日本CBC電視台訪問時透露，戶鄉翔征當天狀況其實不錯，4局結束後也曾向捕手板倉將吾確認「他的狀態不差」，當下如果要換投，必須思考0：0狀態下「誰來投第7局？」，尤其是清水達也無法再投，最終決定讓戶鄉翔征再投一局。

但事後來看，第5局也成為戰局的分水嶺，吉見一起表示，當第一名打者開轟時，還是希望戶鄉翔征能投完這局，不料後續被轟三分砲，也讓自己原本的決定有點動搖，「我是相信戶鄉，讓他繼續投，結果論來說這裡沒有換投，是有點後悔的時刻。」

吉見一起表示，雖然外界會質疑沒有換投，但當下還是會以信賴戶鄉翔征進行判斷，只不過有時候還是會想「如果能夠把比數維持在0：1的話…」

雖然說是寶貴的經驗有點奇怪，但吉見一起表示，這也讓自己知道，一整季維持好表現的選手，也可能在國際賽突然一場下滑，但從戶鄉翔征投出保送時，就應該感覺到狀況不對勁。

世界棒球12強

延伸閱讀

中職／陳傑憲年底合約到期 傳統一獅將端出長約終身留人

12強賽／陳晨威帥照登封面！WBSC官網撰文中華隊奪冠2關鍵

為何眼中只有老婆綺綺？陳傑憲羞認「她很有魔力」

「台灣隊長」陳傑憲找老婆了！放閃將愛妻「攬牢牢」合體闖時尚場滿滿尖叫聲

相關新聞

12強賽／如果當時有換投…日本隊投教揭露換與不換的難

中華隊在今年世界12強棒球賽擊敗日本隊奪冠，關鍵在5局上林家正、陳傑憲的2轟對戶鄉翔征造成重傷害，日本隊投手教練吉見一起...

12強賽／曝光彭政閔和高國輝「同框照」 蔡其昌：不是點飲料

中華隊在世界棒球12強賽擊敗日本隊奪冠，中華職棒會長蔡其昌近日分享一張教練彭政閔和高國輝討論戰術圖片，除感謝他們經驗傳承外，還幽默表表示，「看他們表情就知道不是在點飲料」。畫面引發網友們熱議，也紛紛敲

12強賽／中華隊王牌林昱珉媽媽回饋鄉親 早餐連3天50份免費

世界棒球12強中華隊奪冠，其中備受矚目的王牌投手林昱珉即將成為人父，經營早餐店的林母為回饋鄰里鄉親和粉絲們的支持，今天起...

12強奪冠職棒雜誌搶購一空 蔡其昌：有需要會再刷一版

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，全台掀起棒球熱潮，職棒雜誌本期每本附贈一張海報，引爆民眾搶購，不少人哀嚎跑多家超商都買不到...

12強賽／新竹縣表揚曾豪駒、王志煊 明再辦郭俊麟英雄見面會

2024世界棒球12強錦標賽由中華隊拿下冠軍，出身新竹縣竹東鎮上舘國小的中華隊投手王志煊昨天在中華隊總教練曾豪駒陪同下到...

12強賽／中華隊奪冠幕後功臣 前城市棒球隊領隊：辜仲諒出錢力

中華隊奪冠「世界12強棒球賽」，台中城市棒球隊前領隊、徐生明棒球協會理事謝捨今日表示，棒協理事長辜仲諒出錢出力，值得高度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。