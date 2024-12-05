12強賽／曝光彭政閔和高國輝「同框照」 蔡其昌：不是點飲料

中華隊在世界棒球12強賽擊敗日本隊奪冠，中華職棒會長蔡其昌近日分享一張教練彭政閔和高國輝討論戰術圖片，除感謝他們經驗傳承外，還幽默表表示，「看他們表情就知道不是在點飲料」。畫面引發網友們熱議，也紛紛敲碗蔡其昌分享更多花絮。

蔡其昌在Threads發文，曬出彭政閔與高國輝同框照，兩人專心地盯著白板，似乎在討論戰術，從圖片背景可得知，地點應該是在東京巨蛋。

蔡其昌表示，「恰恰（彭政閔）和國輝，兩個曾經讓眾多大投手頭痛的強打者，謝謝他們的經驗傳承，這次世界12強能和他們一起奮戰，是非常幸福美好的事情！」

照片曝光後，吸引10多萬瀏覽量，網友們紛紛留言，「謝謝會長一直分享幕後小花絮」、「國輝已經是教練了好不習慣」、「敲碗更多幕後花絮」。還有人看圖說故事，「這應該是飲料店沒開的表情」、「這表情明顯是在煩惱晚餐要吃什麼」、「一定是在為晚上的和牛宴排座位」。