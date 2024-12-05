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12強賽／曝光彭政閔和高國輝「同框照」 蔡其昌：不是點飲料

聯合新聞網／ 綜合報導
彭政閔(坐)、高國輝(站)。截圖自蔡其昌Threads
彭政閔(坐)、高國輝(站)。截圖自蔡其昌Threads

中華隊在世界棒球12強賽擊敗日本隊奪冠，中華職棒會長蔡其昌近日分享一張教練彭政閔高國輝討論戰術圖片，除感謝他們經驗傳承外，還幽默表表示，「看他們表情就知道不是在點飲料」。畫面引發網友們熱議，也紛紛敲碗蔡其昌分享更多花絮。

蔡其昌在Threads發文，曬出彭政閔與高國輝同框照，兩人專心地盯著白板，似乎在討論戰術，從圖片背景可得知，地點應該是在東京巨蛋。

蔡其昌表示，「恰恰（彭政閔）和國輝，兩個曾經讓眾多大投手頭痛的強打者，謝謝他們的經驗傳承，這次世界12強能和他們一起奮戰，是非常幸福美好的事情！」

照片曝光後，吸引10多萬瀏覽量，網友們紛紛留言，「謝謝會長一直分享幕後小花絮」、「國輝已經是教練了好不習慣」、「敲碗更多幕後花絮」。還有人看圖說故事，「這應該是飲料店沒開的表情」、「這表情明顯是在煩惱晚餐要吃什麼」、「一定是在為晚上的和牛宴排座位」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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世界棒球12強 彭政閔 高國輝

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