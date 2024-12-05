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12強賽／中華隊王牌林昱珉母回饋鄉親 早餐連3天50份免費

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
遊客開心手持看板與林挺昱母親合影，並支持力林昱珉前進大聯盟。圖／讀者提供
遊客開心手持看板與林挺昱母親合影，並支持力林昱珉前進大聯盟。圖／讀者提供

世界棒球12強中華隊奪冠，其中備受矚目的王牌投手林昱珉即將成為人父，經營早餐店的林母為回饋鄰里鄉親和粉絲們的支持，今天起一連3天，每天免費贈送50份早餐，不少在地里民，大學生和外縣市來朝聖的遊客，都很開心領到這份棒球早餐。

林母低調表示，自己能力內的小小回饋心意，就大杯紅茶和三明治，謝謝鄉親和粉絲們這陣子的熱情支持昱珉，希望大家繼續支持中華隊、台灣棒球。

位於建農里台11線公路旁的早餐店，林母及員工都忙碌備餐，因為今天要準備50份免費早餐。清晨不到6點就已經有許多人前往排隊，其中來自台南的遊客，原本來朝聖拍照打卡，卻獲得免費早餐享用，開心的說「大家要挺昱珉前進大聯盟，支持中華隊！」

林昱珉因刺青包手、檳榔嘴引發關注，甚至被扭曲誤解，林母第一時間霸氣回應「我兒絕對不是網友說的8+9」，甚至中華隊凱旋返台後，遠在台東的林母心疼及不捨兒子被誤會，將早餐店店休2天，北上替兒子加油打氣。這個月林昱珉將升格當爸，林母特別回饋鄰里鄉親和粉絲們的支持。

世界棒球12強中華隊奪冠，其中備受矚目的王牌投手林昱珉即將成為人父，經營早餐店的林母為回饋鄰里鄉親和粉絲們的支持，今天起一連3天，每天免費贈送50份早餐，不少在地里民，大學生和外縣市來朝聖的遊客，都很開心領到這份棒球早餐。圖／讀者提供
世界棒球12強中華隊奪冠，其中備受矚目的王牌投手林昱珉即將成為人父，經營早餐店的林母為回饋鄰里鄉親和粉絲們的支持，今天起一連3天，每天免費贈送50份早餐，不少在地里民，大學生和外縣市來朝聖的遊客，都很開心領到這份棒球早餐。圖／讀者提供

世界棒球12強 林昱珉

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