12強賽／新竹縣長楊文科表揚總教練曾豪駒、投手王志煊

2024世界棒球12強錦標賽由中華隊拿下冠軍，出身新竹縣竹東鎮上舘國小的中華隊投手王志煊昨天在中華隊總教練曾豪駒陪同下到縣府接受表揚，縣長楊文科各致贈30萬元獎勵金。新竹市政府明天下午2點將在市府大禮堂舉辦郭俊麟英雄見面會，歡迎民眾參與。

王志煊昨天也與上舘國小的小學弟們一起互動，他分享在投手丘上，背後有隊友一起守護，只要專注把球投入捕手的手套；棒球也是「需要適應失敗」的運動，堅持信念、逐步克服。他也回應學弟提問，允諾會回母校走走，也希望基層棒球運動愈來愈好、培育更多人才。

曾豪駒已在湖口買房也是新竹人，他說，這次的世界冠軍只是起點，也希望利用此次機會，讓各地政府、民眾更加支持並將資源投入基層，未來才有更多邁向世界冠軍的機會。

楊文科盛讚王志煊、曾豪駒是竹縣之光，尤其王年僅23歲就站上國際的舞台；新竹縣體育會棒球委員會主委、縣議員上官秋燕昨也代表委員會致贈5萬元勉勵金，肯定中華隊的精彩表現。

另，同樣是冠軍中華隊投手的郭俊麟，是新竹市西門國小出身的棒球選手，竹市府日前宣布頒獎勵金30萬給郭，並於明天辦英雄見面會，已有18間國中小棒球隊報名一睹風采。明天將有問答贈簽名球、球迷擊拳會等。