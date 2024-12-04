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12強賽／中華隊奪冠幕後功臣 前城市棒球隊領隊：辜仲諒出錢力

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中華隊奪冠「世界12強棒球賽」，台中城市棒球隊前領隊、徐生明棒球協會理事謝捨今在直播節目「志聖鮮思」表示，棒協理事長辜仲諒出錢出力，值得高度肯定。圖／「志聖鮮思」提供
中華隊奪冠「世界12強棒球賽」，台中城市棒球隊前領隊、徐生明棒球協會理事謝捨今在直播節目「志聖鮮思」表示，棒協理事長辜仲諒出錢出力，值得高度肯定。圖／「志聖鮮思」提供

中華隊奪冠「世界12強棒球賽」，台中城市棒球隊前領隊、徐生明棒球協會理事謝捨今日表示，棒協理事長辜仲諒出錢出力，值得高度肯定。

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，邀請謝捨及台灣新故鄉智庫研究員練鴻慶，剖析中華隊奪冠原因。

謝捨表示，日本隊最大問題在於心理壓力，因為過去幾乎全每場都贏，場地又是自己主場，導致患得患失、輸不得；而中華隊打敗日本隊，就是因為找到破口：中華隊這次從預賽到冠軍賽已經跟日本對戰組合多次，就算原本怕到最後也會變不怕。前兩次比賽都有得分，所以當日本的主力投手出來，中華隊也不會有太大壓力。

謝捨認為，球運歸球運，如果沒有實力加精神武裝心智模式，就不可能打敗日本。過去中華隊曾經輸給中國大陸，心理壓力極大，就如這次日本輸中華隊一樣。但壓力可以變動力。明年要開打的經典賽，台灣會從資格賽開始打起，資格賽中沒人比中華隊強，因此當中華隊一個一個將對方打敗的時候，信心就會建立。

何志勇說，這次中華隊選手實力增加有很多原因，其中也包括中職前會長黃鎮台任內成立「冬季聯盟」積極培養新秀、廢除「叛將條款」等，奠定基礎。謝捨也同意，認為台灣在地理優勢下，許多美日球員冬季赴台練球，進一步激發台灣的運動醫學、運動科學技術。而在冬季聯盟比賽串連下，形成一套完整的運動產業鏈

談及辜仲諒推動中的亞洲大聯盟，謝捨說，這是非常恰當穩健的大策略，否則亞洲棒球都只有台日韓，風氣不會盛，也進一步導致棒球無法成為奧運項目。如亞洲大聯盟要壯大，中國大陸市場不可或缺。

何志勇認為，台灣未來應該可作為中國大陸棒球發展的中繼，棒球市場可以更擴大。他也感嘆，台灣在民主化進程中，體育難免被政治化。從台北大巨蛋興建、新竹棒球場改善工程中，都不難發現政治力嚴重影響球團、選手和球迷的權益。台灣棒球熱，新竹棒球場卻無緣明年中職季賽，非常可惜。

練鴻慶說，他很慶幸這次自己有到東京現場看球，冠軍賽台灣5千多位球迷，千里迢迢赴日，傳達出「台灣比日本更需要這座冠軍」；而在現場也根本沒有人會去區分，是支持中華隊還是台灣隊。

陳學聖認為，在台灣只要某一單項運動表現好，政治人物就會去關心；反之，就沒有人理。很難有改變。台灣隊、中華隊都是同一群人，有一樣的心情就是一樣的人，不要為名稱撕裂自己。

謝捨補充，台灣人應該要捫心自問，究竟自己是愛棒球，還是愛自己。如果是愛棒球，就應該讓台灣選手能夠持續參加國際比賽，不要把自己的信念灌輸在其他人身上。如果挺台灣也愛棒球，明年至少去看6場中職比賽，一隊看一場，以實際行動支持台灣棒球。

世界棒球12強

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