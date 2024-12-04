12強賽／球員吉力吉撈．鞏冠 基隆年終演唱會高歌

基隆市政府今天公布「基隆100 迎繽萬千 基隆好事年終演唱會」卡司，12月21日晚間在國門廣場的演唱會，除了安排GX（鼓鼓呂思緯、蕭秉治）、戴愛玲等歌手登台，熱愛唱歌的世界棒球12強賽冠軍球員吉力吉撈．鞏冠，也會現身高歌。

基隆今年設市滿百年，基隆市文化觀光局長江亭玫表示，舉辦年終演唱會是要以音樂為橋，串聯基隆的過去、現在與未來，安排藝人與民眾一起分享好事、好故事，一起感受基隆城市好事如潮，希望為市民朋友們帶來一場充滿歡樂、溫暖的歲末盛宴。

文化觀光局指出，年終演唱會卡司陣容堅強，21日下午6時在基隆國門廣場登場，先由基隆傑出演藝團體基隆市愛樂合唱團、基隆交響管樂團揭開序幕，緊接著是獲得今年金曲獎最佳原住民語歌手獎的基隆歌后舞思愛、三溫暖系樂團好樂團、天才視障鋼琴家許哲誠、以及風靡歌壇的未來少女、原子少年選秀出道的幽靈水晶及Saturnday等人氣歌手輪番登場，壓軸演出的是鐵肺歌姬戴愛玲和GX。

熱愛唱歌的世界棒球12強賽中華隊球員吉力吉撈．鞏冠參與活動，除了在基隆獻唱，也會分享他在世界棒球12強賽奪冠的故事。文觀局希望讓愛環繞在這些分享與交流的過程當中，感受基隆作為亞洲最有愛的城市魅力。

演唱會當天有規畫網路直播，分別在基隆市長謝國樑FB、魅力基隆FB及YT，以及有線電視中嘉吉隆CH4全程電視直播，讓無法前往現場的民眾，也能一起同歡樂慶祝「基隆100」。