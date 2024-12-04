12強賽／陳晨威帥照登封面！WBSC官網撰文中華隊奪冠2關鍵

中華隊在本次世界棒球12強賽，寫下自1992年巴塞隆納奧運會拿下銀牌以來，睽違32年再度闖進金牌戰，並一舉奪冠，WBSC世界棒壘球總會官網放上陳晨威照片為主圖，專文撰寫中華隊奪冠之路上的2大關鍵戰役。

文章指出，中華隊在這次12強賽完美展現「避免重大傷害」、「精準調度」與「絕佳運氣」等特質，更重要的是在關鍵時刻的表現。WBSC也點出2場關鍵比賽，為中華隊最終奪冠奠定基礎。

陳晨威敲出滿貫砲後的照片登上WBSC官網。 截圖自WBSC官網

首戰面對韓國是關鍵之一，中華隊打線面對高永表狂攻6分。其中陳晨威和陳傑憲都在兩出局時開轟，分別貢獻滿貫砲和2分打點全壘打，最終以6：3勝出。這場勝利也成為中華隊（4勝1敗）和韓國（3勝2敗）能否從B組晉級的關鍵。

而在東京複賽對美國一戰則是關鍵之二，在敗給委內瑞拉後，中華隊有輸不得的壓力，第7局靠著江坤宇在滿壘的關鍵三壘安打，為比賽定調。中華隊牛棚也發揮出色，從第6局開始僅被敲2支安打，完全封鎖美國打線。2大關鍵幫助中華隊挺進冠軍戰，最後順利奪冠。