12強賽／王志煊接受楊文科表揚：致詞比上投手丘更緊張

出身新竹縣竹東鎮上舘國小的棒球投手王志煊，今天在中華隊總教練曾豪駒陪同下，一同現身新竹縣府接受新竹縣長楊文科表揚，盛讚2人是「竹縣之光」，更致贈各30萬元獎勵金，期許能在棒球及國際的舞台常勝，同時新竹縣也將持續支持基層棒球運動，培育更多棒球人才。

楊文科盛讚王志煊年僅23歲就站上國際的舞台，也是竹東上舘國小出身的棒球投手，新竹縣在縣府教育局及新竹縣體育會棒球委員會主委、縣議員上官秋燕的努力及支持下，帶動基層棒球發展、培育人才，更提到曾豪駒已在湖口買房成為新竹人。

王志煊今天也與上舘國小的小學弟們一起互動，回應他們的問題，包含如何克服緊張及瓶頸、並邀請他回上舘國小。王志煊也一一回應，他認為上台致詞「比站上投手丘更緊張」，在投手丘上，背後有隊友一起守護，只要專注把球投入捕手的手套，而棒球也是「需要適應失敗」的運動，堅持信念、逐步克服。

他允諾會回母校走走，也希望基層棒球運動愈來愈好、培育更多人才，而新竹縣不只是科技城、打棒球也會有出路，「行行出狀元」，棒球運動員也付出許多時間、努力，站上更大的舞台。

成為新竹人的曾豪駒表示，感謝縣府給予這份榮耀，也會將榮耀回饋給基層棒球，和縣府一起支持基層棒球運動。他認為，這次的世界冠軍只是起點，由於關注度很高，也希望利用此次機會，讓各地政府、民眾更加支持並將資源投入基層，有基層棒球培育人才，未來才有更多邁向世界冠軍的機會。

上官秋燕今天也代表新竹縣體育會棒球委員會，致贈5萬元勉勵金，希望以王志煊為榜樣，讓更多小選手們未來也能站上國際球場為國家爭光。

楊文科今天身穿棒球衣出席，他也提到世界12強棒球錦標賽的最後2場比賽，他也連續2天穿著球衣與球迷一起看球為中華隊加油。他提到，因為總教練曾豪駒調度有序、且運用AI大數據的資源，掌握並分析對手，果真奪金時，讓看球的全場都很興奮。 總教練曾豪駒（後排左3）、投手王志煊（後排左5）與縣長楊文科（後排左4）及上舘國小棒球隊小球員一同合影。記者巫鴻瑋／攝影 縣議員上官秋燕（右2）代表新竹縣體育會棒球委員會，致贈5萬元獎勵金勉勵投手王志煊（右3）。記者巫鴻瑋／攝影 總教練曾豪駒（第二排右6）、投手王志煊（二排右8）與縣長楊文科（二排右7）及上舘國小棒球隊小球員一同合影。記者巫鴻瑋／攝影

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