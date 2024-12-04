12強賽／網封「經歷戒嚴又解嚴老將」 江坤宇南韓發文報平安

南韓總統尹錫悅昨天深夜10點突然宣布戒嚴令，震驚全球，隨後在國會反對下，結束這場不到3小時的戒嚴。巧合的是，世界12強棒球賽中華隊球員江坤宇正好在南韓玩，球迷笑稱他是現役唯一經歷戒嚴到解嚴的老將。

江坤宇近日才帶著家人前往南韓旅遊，戒嚴消息一出，許多球迷都擔心他的安全。解嚴後，江坤宇凌晨發文向外界報平安，「下雪了，經歷了戒嚴又解嚴了，平安就好，謝謝關心我的各位。」

江坤宇效力中職中信兄弟隊，憑藉可愛外型和高超守備技術，獲得廣大粉絲支持。他還擁有超多外號常被主播提及，包含「團寵草莓牛奶小可愛游擊柯基國民兒子小白豬『老將』小可怕江督嘟嘟嘴天竺鼠車車」。

因此網友們紛紛拿「老將」綽號笑稱，「走過戒嚴解嚴的男人」、「一個月內經歷戒嚴和世界冠軍的男人」、「不愧是老將什麼都經歷過了」。

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