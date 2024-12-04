12強賽／奪冠心聲太催淚！林昱珉感性發文：在自己國家丟球最暖心

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，球員的好表現有目共睹，其中年僅21歲的王牌投手林昱珉在比賽中的霸氣好表現也備受矚目。昨天他也在IG感性發文說，「能在自己的國家丟球、說著相同的語言鼓勵對方，是最簡單最暖心的事」，讓網友看了相當感動。

12強比賽中，林昱珉在首戰和冠軍戰登場，分別是對決南韓和日本兩大強隊，展現了強大的壓制力，幫助中華隊最終奪冠，《運動畫刊》也認為他是大聯盟未來的潛力新星，預測新賽季從3A出發，也不排除直接升上大聯盟。

林昱珉昨晚也在IG感性發文，「這一次，我們都沒有遺憾」，除先謝謝教練、前輩、後勤團隊以及粉絲外，也表示自己是第一次在大巨蛋代表台灣出賽，是個非常特別的經驗，「尤其能在自己的國家丟球、說著相同的語言鼓勵對方，對我來說都是最簡單最暖心的事」，林昱珉說，會繼續為了棒球努力。

網友看完也相當感動，紛紛回應「謝謝你也帶給我們這麼精彩的比賽」、「謝謝你銷魂的變化球，祝福你身體健康早日登上大聯盟！」、「謝謝你，我們的 ACE！」、「帶著這股力量去大聯盟吧！我們相信你」、「21歲的你很棒，謝謝你冠軍賽帶來的感動」、「你是世界第一珉，讓我們是世界第一名」。

林昱珉隸屬於美職亞利桑那響尾蛇小聯盟體系，目前專注於增強肌肉量和研究投球技術，希望能將狀態調整到最佳，至於能不能參加明年2月的經典賽資格賽，因為恐和春訓時間撞期，表示「接下來需要與球團和經紀公司進一步討論，最終決定是否參賽。」

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