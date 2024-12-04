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12強賽／源田壯亮：台灣棒球愈來愈強

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
日本隊源田壯亮。聯合報系資料照片
日本隊源田壯亮。聯合報系資料照片

中華隊稱霸本屆世界十二強棒球賽，讓日本隊屈居亞軍，檢討聲浪不斷，日本最資深球員源田壯亮也承認，「感覺我們是完全被壓制了，不得不說台灣棒球真的變得愈來愈強了」。

中華隊、日本隊在本屆賽會三度過招，中華隊預賽一比三、複賽六比九落敗，雖然輸球，但都打出有來有往的抗衡能力，進一步在冠軍賽翻越高牆，以四比○完封對手，一舉中止日本國際賽廿七連勝，也敲碎日本尋求二連霸美夢。

日本職棒西武獅隊卅一歲游擊手源田壯亮為日本隊最資深選手，預賽對中華隊敲出陽春砲，攻守都有稱職表現。日媒「日刊體育」報導，源田壯亮回顧本屆賽事，對於冠軍賽兵敗中華隊，坦言日本隊是被全面壓倒，認證台灣棒球愈來愈強。

「包括對上台灣也是一樣，每次碰上國外球隊，你不會想要面對一支積極出棒的球隊守備，感覺對手打線很有威脅。」源田分享在這屆賽事的學習，他說：「雖然也要視情況而定，但這次比賽確實認知到積極出棒的重要性」。

中華隊在十二強賽繳出投打都骰到「六」的好表現，被認為沒有砲的打線敲出十轟、九人開砲，投手團隊防禦率僅二點五一，爆氣打下隊史在國際三大賽首冠，掀起全台棒球熱，國手們回台至今已超過一周依然行程滿檔。

世界棒球12強

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