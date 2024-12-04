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12強賽／凱旋回鄉 陳傑憲邀球迷進場

聯合報／ 記者鄭惠仁萬于甄／台南報導
林岳平（右三起）、陳傑憲、高志綱與其他中華隊成員，昨回到台南市遊行。記者劉學聖／攝影
林岳平（右三起）、陳傑憲、高志綱與其他中華隊成員，昨回到台南市遊行。記者劉學聖／攝影

世界十二強棒球賽中華隊奪冠，多名教練、球員來自中職統一獅隊，昨回球團主場所在台南市遊行，吸引三萬人潮夾道歡呼，還有店家放鞭炮。陳傑憲有感說，「冠軍榮耀已結束，請大家明年踴躍進場為我們加油」。

中華隊投手教練林岳平、捕手教練高志綱，及球員陳傑憲、邱智呈林安可潘傑楷，訓練員吳瑀政、防護員余婉綾等皆參與遊行，車隊到市立棒球場辦見面會。

高志綱說，從這些年輕選手身上看見拼勁，不害怕、無畏無懼，「站上球場就是想解決對手」；目前討論度最高是傑憲，不過不會只靠一個人贏球，是靠投手、捕手、守備、打擊、跑壘等各種表現。

林安可分享，對上日本打出全壘打當下相當興奮，也帶動自己的信心；潘傑楷則說，面對高張力比賽，心理壓力很大，但球迷不斷支持給予力量，真的要謝謝球迷朋友。

陳傑憲說，這個冠軍對球員來說、對台灣來說，都充滿信心，未來站上國際舞台時，相信球員能帶著信心與國外好手競爭對抗。

返台一個多星期以來中華隊球員受到極高關注，陳傑憲說，「台灣冠軍這份榮耀對我來說已經結束了」，他要呼籲，「我們都是同一隊，請大家明年踴躍進場為我們加油」。

南市府、統一獅球團共同舉辦棒球英雄遊行，吉普車隊從市府永華行政中心一路到南市立棒球場，數百熱情球迷騎機車一路壓陣尾隨，形成盛大遊行氣勢，許多球迷拿寫著球員姓名字牌，當車隊行經台南高商、家齊高中，學生也出來迎接，讓此次投手教練、也是統一獅總教練林岳平說，場面比統一獅四年前奪中職總冠軍還大。

Ｕ12少棒賽中華隊也甫奪冠軍，市府也邀選手林暐諺出席，接受市民熱情歡呼；台南市民陳傑憲、林安可、潘傑楷可獲市府頒一百萬元獎金，邱智呈及郭俊麟等統一獅球員卅萬元獎金，中華隊教練來自統一獅部分，獎金由卅萬元加碼到五十萬元。

世界棒球12強 林安可 林岳平 潘傑楷 邱智呈 郭俊麟 陳傑憲 高志綱

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