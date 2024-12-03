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12強賽／悍將英雄榮耀台灣 富邦頒發教練及球員百萬獎金

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
本屆世界棒球12強錦標賽中華隊奪得冠軍為台灣帶回金牌榮耀，富邦悍將宣布，將頒發總獎金460萬元給本次為國爭光的富邦成員，以感謝悍將成員的努力付出與精采表現。圖／富邦金控提供
本屆世界棒球12強錦標賽中華隊奪得冠軍為台灣帶回金牌榮耀，富邦悍將宣布，將頒發總獎金460萬元給本次為國爭光的富邦成員，以感謝悍將成員的努力付出與精采表現。圖／富邦金控提供

本屆世界棒球12強錦標賽中華隊締造史上最佳成績，成功奪得冠軍為台灣帶回金牌榮耀，富邦悍將今日宣布，將頒發總獎金460萬元給本次為國爭光的富邦成員，悍將球員張奕、江國豪、戴培峰以及打擊教練高國輝四人各獲頒100萬元，防護員林家儀與訓練員高挺耀各30萬元，以感謝悍將成員的努力付出與精采表現。

連兩屆代表台灣參加12強的富邦悍將投手張奕，本次中繼出賽5場主投8局無失分，送出9次三振拿下3勝，並在最重要的冠軍賽中繼三局完美凍結日本隊攻勢，精彩表現令人印象深刻；被日媒稱作「萬能右腕」的江國豪，不僅在預賽中對美國拿下歷史性的勝投，對日本2場更是投出5.1局無失分的好成績；捕手戴培峰繳出4支安打，其中在台北大巨蛋面對日本擊出石破天驚的全壘打，成功帶動中華隊士氣並讓國人留下深刻印象。

富邦金也指出，英雄身後的後勤團隊更是功不可沒，幫助選手訓練及調整的打擊教練高國輝，以及辛勤忙碌的防護員林家儀、訓練員高挺耀，也同樣都是本屆賽事中華隊能順利奪金的關鍵人物。

富邦是國內最挺體育的企業之一，長期支持國內三級棒球發展，建立棒球運動人才庫，自1993年起富邦金控支持「富邦公牛隊」，迄今已長達32年，富邦金盤點，富邦公牛隊旗下近百位球員投入職棒隊伍，富邦公牛隊畢業球員投身基層棒球服務者也超過百位。

富邦金亦指出，旗下富邦育樂等子公司及富邦文教基金會、富邦慈善基金會，亦關懷偏鄉台東紅葉國小、新竹五峰國小等多支國內基層棒球隊，包括舉辦公益棒球營、捐贈交通車、二手訓練球具、資助賽事經費、營養品補充，也多次帶團北上實際觀賞職棒運動，以實際行動支持基層棒球。

世界棒球12強

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