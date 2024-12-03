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圖輯／中華隊12強棒球奪冠 台南市區大遊行民眾嗨爆

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
中華隊稱霸世界12強棒球賽，今天台南市府與統一獅隊的中華隊選手、教練及團隊們舉辦冠軍遊行與民眾同樂，場面壯觀。記者劉學聖／攝影
中華隊稱霸世界12強棒球賽，今天台南市府與統一獅隊的中華隊選手、教練及團隊們舉辦冠軍遊行與民眾同樂，場面壯觀。記者劉學聖／攝影

中華隊稱霸世界12強棒球賽，今天台南市府與統一獅隊的中華隊選手、教練及團隊們舉辦冠軍遊行與民眾同樂，統一獅總教練林岳平帶領首席教練高志綱、選手陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱智呈，以及U12中華隊近日也在亞洲少棒錦標賽奪冠，來自台南崇學國小的小國手林暐諺，也加入冠軍遊行行列。遊行隊伍從台南市政府旁的南島路口出發，沿途經永華路、夏林路、健康路，最後抵達台南市立棒球場，場內舉辦「台灣棒球英雄球星見面會」，吸引上萬群眾沿途歡呼迎接，場面十分盛大壯觀。

林岳平表示今天在台南看到上街頭相挺的人潮，他說：「確實有嚇到，台北錯過遊行，在台南感受市民熱情，感覺比上次獅隊奪冠更熱情。」他說到場的不僅是獅迷，而是台灣球迷，他會謹記在心、繼續努力，「也希望世界冠軍帶來熱潮的可以讓台灣棒球產業更澎湃。」陳傑憲說今天回到台南則是回到自己家，「感覺更溫暖。」被問到現在最想做的事，他說希望能好好休息，讓自己身心都能夠放鬆。

中華隊稱霸世界12強棒球賽，今天台南市府與統一獅隊的中華隊選手、教練及團隊們舉辦冠軍遊行與民眾同樂，場面壯觀。記者劉學聖／攝影
中華隊稱霸世界12強棒球賽，今天台南市府與統一獅隊的中華隊選手、教練及團隊們舉辦冠軍遊行與民眾同樂，場面壯觀。記者劉學聖／攝影
中華隊稱霸世界12強棒球賽，今天台南市府與統一獅隊的中華隊選手、教練及團隊們舉辦冠軍遊行與民眾同樂，場面壯觀。記者劉學聖／攝影
中華隊稱霸世界12強棒球賽，今天台南市府與統一獅隊的中華隊選手、教練及團隊們舉辦冠軍遊行與民眾同樂，場面壯觀。記者劉學聖／攝影
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中華隊稱霸世界12強棒球賽，今天台南市府與統一獅隊的中華隊選手、教練及團隊們舉辦冠軍遊行與民眾同樂，場面壯觀。記者劉學聖／攝影
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