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12強賽／聽聞球迷因他而離婚？ 陳傑憲呼籲：請珍惜身邊的人

聯合報／ 記者鄭惠仁萬于甄／台南即時報導
台南市立棒球場今晚舉行「台灣棒球英雄球星見面會」，下午3點開放球迷免費入場，吸引大批球迷湧入球場，見面會由教練林岳平、高志綱與球員陳傑憲、林安可、潘傑楷、邱智呈（後排左起）等人出席，分享一路以來的心情。記者鄭惠仁／攝影
台南市立棒球場今晚舉行「台灣棒球英雄球星見面會」，下午3點開放球迷免費入場，吸引大批球迷湧入球場，見面會由教練林岳平、高志綱與球員陳傑憲、林安可、潘傑楷、邱智呈（後排左起）等人出席，分享一路以來的心情。記者鄭惠仁／攝影

台南市立棒球場今晚舉行「台灣棒球英雄球星見面會」，下午3點開放球迷免費入場，吸引大批球迷湧入球場，見面會由教練林岳平、高志綱與球員陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱智呈等人出席，分享一路以來的心情，其中，陳傑憲聽聞有人因為他而離婚，讓他相當驚訝，也再次呼籲，「希望球迷不要因為他，影響私下的感情」。

台南市政府今下午安排棒球英雄遊行，活動結束後在市立棒球場舉行「台灣棒球英雄球星見面會」，受到大批球迷熱情歡迎的「餅總」林岳平開心表示，今天台南遊行的盛況，遠比上次2020統一獅拿下冠軍還要盛大，真的很謝謝球迷。

高志綱則分享，這次從第1場對韓國到最後一場對日本，可以從這些年輕選手身上看見一股拼勁，「不會害怕、無畏無懼」，尤其，選手們站上球場就是想解決對手，可從選手的眼神中看出許多不一樣的地方，也謝謝球迷給他們很多力量與支持，這是鼓舞選手往前走很大的動力。

他也說，這幾天很多社群媒體都有許多比賽畫面，畫面中也有很多球員選手，雖然目前討論度最高的是傑憲，但不是只有傑憲，當然傑憲是台灣隊長很關鍵的人物，不過，比賽不會只靠一個人贏球，是靠投手、捕手、守備、打擊、跑壘等各種表現，相信都是讓大家印象深刻的光榮時刻。

邱智呈提到，自己雖然沒有這麼多機會下場比賽，但在日本要再度面對日本隊比賽時，有排自己下場，當下也告訴自己平常心，把自己的狀態調整好，全力幫助球隊；這次也看到許多國家的好手，從他們身上學到面對這麼大的比賽，都能夠平常心，這是自己未來要學習的地方。

在超級循環賽中，面對日本隊投手横山陸人9局上擊出陽春全壘打的林安可也分享，當下真的相當興奮，畢竟很難得到東京巨蛋打球，甚至打出全壘打，不過更開心的是「不用跳舞了！」，而這支全壘打也帶動自己的信心。

潘傑楷表示，面對高張力的比賽，當然心理壓力很大，但是有很多球迷不斷支持著我們，給予球員們力量，真的是要謝謝球迷朋友。對於賽後在社群媒體爆紅，潘傑楷也笑說，「如果球迷愛看，就會盡量發」。隨後，球迷也清唱潘傑楷的應援曲，讓他相當感動。

陳傑憲強調，能穿上中華隊的球衣，大家一定都是很有實力，每個人都帶著信心上場，相信隊友、相信教練、相信團隊，大家一步一步慢慢的走，雖然不知道盡頭在哪，但大家都是很認真努力的面對各國強隊，一場一場打出感動的比賽，拿下勝利，爬到世界的頂點。

他指出，這個冠軍對我們來說、對球員來說、對台灣來說，都充滿很大的信心，未來站上國際舞台時，相信球員是能帶著信心去與國外好手競爭對抗，也希望這次的冠軍，能讓台灣人為國球、為台灣的棒球盡一份心，希望大家能進場看球，為我們加油。

陳傑憲因賽後「找老婆」的舉動，深植全台國人的心，對此，他也笑著呼籲，希望球迷不要因為他，影響私下的感情，更請大家不要對他有想像，「聽說因為我的事情，有人真的離婚了」，不知道是真的假的，但陪在身邊的人都請好好珍惜。

最後，陳傑憲也說，對於台灣拿冠軍這份榮耀，對他來說已經結束，而今天看到這麼多人，他也要呼籲，「我們都是同一隊（統一獅），請大家明年踴躍進場為我們加油！」。

台南市立棒球場今晚舉行「台灣棒球英雄球星見面會」，吸引大批球迷湧入球場，見面會由教練高志綱、林岳平與球員陳傑憲、林安可、潘傑楷、邱智呈（前排右起）等人出席，最後大家也一起和球迷合影留念。記者鄭惠仁／攝影
台南市立棒球場今晚舉行「台灣棒球英雄球星見面會」，吸引大批球迷湧入球場，見面會由教練高志綱、林岳平與球員陳傑憲、林安可、潘傑楷、邱智呈（前排右起）等人出席，最後大家也一起和球迷合影留念。記者鄭惠仁／攝影

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