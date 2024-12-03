12強賽／這批中華隊沒在怕 高志綱：從眼神就看得出不一樣

來自統一獅隊的12強冠軍班底今天在台南舉辦遊行、見面會，陳傑憲透過這趟12強之旅全台爆紅，首席教練高志綱則盼外界不要忽視團隊，回想這次比賽留下的經典畫面，他說：「你會發現，有很多人都在裡面。」

本屆中華隊堪稱史上最不被看好，卻寫下一頁驚奇，前進複賽，更一舉擊敗世界第一日本隊進而奪冠，寫下中華隊隊史首度稱霸三大賽。

高志綱談論這批中華隊，他說很大的不同在於，這次從第一場對南韓到最後一場對日本隊，「你可以在這批年輕選手身上看到一股拚勁，他們不會害怕，無畏無懼的感覺，只要站上球場就是想要解決對手的感覺，從眼神就可以看出很多不一樣的地方。」

被問到表現最亮眼或出乎意料的選手，高志綱無意點名任何一人，「我必須要講，這幾天看了很多比賽畫面，你會發現有很多人都在裡面，雖然討論度是陳傑憲最高，但不是只有傑憲而已，雖然他是很關鍵的人物，但比賽不會靠一個人贏球。」

高志綱指出，這次比賽包括投手、捕手、守備、打擊、跑壘每個環節，「大家應該都可以浮現這些畫面，這些都是記憶在腦袋短時間不會忘的光榮時刻，應該是要為團隊感到驕傲。」

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