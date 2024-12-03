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12強賽／「我沒那麼好啦！」 陳傑憲躍升國民老公喊話珍惜身邊的人

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊陳傑憲。截圖自畫面
統一獅隊陳傑憲。截圖自畫面

來自統一獅隊的12強冠軍班底今天在台南舉辦遊行、見面會，中華隊隊長陳傑憲透過這趟冠軍之旅，躍升成為全台話題度最高的男人，不僅好隊長形象深植台灣民眾心中，還有好老公、好爸爸等讚譽，陳傑憲藉著在見面會上談話，暖心表示，其實自己沒有那麼好，請大家珍惜可以陪在身邊的人，「還有一個重點，我已經結婚了。」

本屆中華隊堪稱史上最不被看好，卻寫下一頁驚奇，前進複賽，更一舉奪冠，寫下中華隊隊史首度稱霸三大賽。

陳傑憲作為隊長，場內、場外都以行動帶領團隊，他坦言，這段時間常被問到從一開始不被看到到最終稱冠的心境，「我是覺得能穿上國家隊球衣，一定都是很有實力，大家帶著信心上場，相信隊友、相信教練、相信團隊，一步一步慢慢走。」

陳傑憲說：「我們也不知道盡頭在哪，只知道我們每場比賽要很認真、很努力去面對各國強隊，算意外嗎？我覺得我們就是一場一場打出感動的比賽，打了勝利，爬到世界頂點。」他說這座冠軍對全台都帶來信心，「也希望可以透過這次冠軍，未來站上國際舞台，我們是帶著信心和國外好手對抗。」

不只場上表現獲得好評，陳傑憲作為隊長，串起選手們的凝聚力，也深獲肯定。陳傑憲則說，其實自己在私底下是I人，工作上切換到E人，「進入團隊又是隊長，就是要想辦法靠近大家，和在統一一樣，想要面對對手，就要想辦法團結、凝聚力夠好，才能和大家競爭，我只是把在統一的方式帶到台灣隊，很謝謝隊友相挺，大家目標一致，去創造團隊的力量，才有大家看到的結果。」總教練林岳平還在中途插話，直言「他打那支全壘打，害我緊張了。」

陳傑憲從東京巨蛋到桃園機場都在找老婆，成為爆紅路上的意外插曲，今天也在見面會上談到此事，「我沒有那麼好啦！」網路傳聞有人因為看看陳傑憲、再看看自己老公，感受到的落差而離婚，陳傑憲也有看到，雖然不知道是真的假的，「大家不要因為我影響到感情，希望你們感情和睦，可以陪在身邊的人請好好珍惜。」

世界棒球12強

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