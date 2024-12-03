12強賽／棒球英雄遊行in台南 陳傑憲：回家感到很溫暖

12強棒球賽中華隊奪冠，中華隊成員有不少來自中職統一獅，南市府今下午安排棒球英雄遊行，除邀請教練林岳平、高志綱與球員陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱智呈、訓練員吳瑀政、防護員余婉綾外，U12少棒選手林暐諺也一起出席，接受市民熱情歡呼。

台南市長黃偉哲今下午先接見中華隊內來自統一7-ELEVEn獅的教練及球員，而當球員及教練一一抵達時，除吸引大批市府員工歡呼外，許多市民更擠爆市府，一睹球員及教練的風采；遊行過程中，有民眾高舉國旗，奮力搖旗吶喊，也有店家以鞭炮歡慶，各教練與球員都紛紛熱情回應。

出發前，黃偉哲更特別介紹U12台南子弟、最佳外野手林暐諺，他表示，這是象徵傳承，這一代台灣英雄跟下一代台灣英雄，此外，也感謝市民朋友展現台南人的熱情，響應台灣英雄車隊遊行，希望大家把今天的熱情更加持續，轉為對台南市以及台灣棒球的關心跟支持。

遊行車隊抵達見面會場後，接受媒體採訪，「餅總」林岳平難掩興奮說，今天被台灣球迷的熱情嚇到，上次錯過了台北遊行，今天回到台南市，感受到台南市民的熱情，比上次冠軍的熱情還要更踴躍，希望這波熱情能帶到明年賽季，球迷能多多進場為統一加油、為台灣棒球加油，會把這份熱情謹記在心，未來的棒球路上會更加努力，也希望這次世界冠軍帶來的熱潮，能讓棒球產業更澎湃。

中華隊隊長、賽事MVP陳傑憲表示，台北遊行與台南遊行是不一樣的感覺，台北遊行因為剛拿到冠軍，那股熱潮吸引許多民眾參與，今天回到台南自己的家，感覺是更溫暖；目前最想做的事情就是好好休息，讓自己身心能夠放鬆。

教練高志綱提到，這次中華隊選手在比賽過程中，對進攻與防守都有一定的侵略性，可以製造對手的壓力，與以往對上日本隊時有不一樣的味道與氣勢。林安可則說，希望各隊球迷都能踴躍進場為台灣棒球加油。

邱智呈強調，台灣的棒球一直都在進步，每一位球員都在為自己的職業努力，大家都是為台灣棒球努力。U12少棒選手林暐諺也分享，相當開心能跟學長一起參加遊行，對於球迷熱情的加油聲，相當驚訝與驚喜。

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