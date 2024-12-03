快訊

中科院九鵬基地藥柱意外燃燒 技師半身燒傷緊急送醫

「新新併」又跨進一步！金管會證實收台新金、新光金合併申請

21位幸運兒中千萬獎項！9、10月發票清冊出爐 他最幸運只花5元

12強賽／陳傑憲台南遊行回家更溫暖 現在最想做的事「休息」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊的中華隊選手、教練及團隊們回到台南後也透過冠軍遊行與民眾同樂。 截圖自影片
統一獅隊的中華隊選手、教練及團隊們回到台南後也透過冠軍遊行與民眾同樂。 截圖自影片

中華隊稱霸世界12強棒球賽，冠軍國手們行程滿檔，今天統一獅隊的中華隊選手、教練及團隊們也透過冠軍遊行與民眾同樂，獅隊總教練、中華隊投手教練林岳平錯過台北遊行，今天在台南彌補，他說感覺比2020年獅隊冠軍遊行還更熱情，他也喊話：「希望世界冠軍帶來熱潮的可以讓台灣棒球產業更澎湃。」

獅隊參與12強賽的成員包括總教練林岳平、首席教練高志綱、選手陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱智呈，以及防護員余婉綾、訓練員吳瑀政；加上U12中華隊近日也在亞洲少棒錦標賽奪冠，來自台南崇學國小的小國手林暐諺，也加入冠軍遊行行列。

遊行隊伍從台南市政府旁的南島路口出發，沿途經永華路、夏林路、健康路，最後抵達台南市立棒球場，場內舉辦「台灣棒球英雄球星見面會」，吸引大批民眾到場。

林岳平因參與古林睿煬加盟日本職棒火腿隊的加盟記者會而錯過台北遊行，今天在台南看到上街頭相挺的人潮，他說：「確實有嚇到，台北錯過遊行，在台南感受市民熱情，感覺比上次獅隊奪冠更熱情。」他說到場的不僅是獅迷，而是台灣球迷，他會謹記在心、繼續努力，「也希望世界冠軍帶來熱潮的可以讓台灣棒球產業更澎湃。」

陳傑憲提到，台北場因為剛拿下冠軍，很多人來參與，今天回到台南則是回到自己家，「感覺更溫暖。」被問到現在最想做的事，連日來行程滿檔的他也忍不住說：「你講到重點了，現在最想做的事就是好好休息，讓自己身心都能夠放鬆。」

中華隊在奪冠路上最後跨越的日本隊，也是隊史首度擊敗全職業一軍日本武士，面對日本不再未戰先懼。高志綱對此也有觀察，「這批選手在這次比賽過程中，不管是進攻、防守都很有侵略性，可以製造對手壓力，和以往對上日本有不一樣的味道出來。」

世界棒球12強

延伸閱讀

不只陳傑憲！潘傑楷、林安可全來了 U:NUS拋大彩蛋

為何眼中只有老婆綺綺？陳傑憲羞認「她很有魔力」

12強賽／當年送台灣隊長陳傑憲赴日本培訓 是這位「伯樂」

「台灣隊長」陳傑憲找老婆了！放閃將愛妻「攬牢牢」合體闖時尚場滿滿尖叫聲

相關新聞

12強賽／陳傑憲台南遊行回家更溫暖 現在最想做的事「休息」

中華隊稱霸世界12強棒球賽，冠軍國手們行程滿檔，今天統一獅隊的中華隊選手、教練及團隊們也透過冠軍遊行與民眾同樂，獅隊總教...

12強賽／奪冠路上悍將有功 富邦頒發460萬獎金3選手1教練各獲100萬

中華隊在世界棒球12強棒球賽奪冠締造史上最佳成績，富邦悍將隊今天宣布，將頒發總獎金460萬元給本次為國爭光的悍將成員，包...

12強賽／中華隊冠軍賽全面輾壓 源田壯亮：必須承認台灣變強了

本屆最資深日本武士源田壯亮回顧世界12強棒球賽，再次體認到打擊在國際賽的重要性，談到冠軍賽遭到中華隊完封，他直言：「感覺...

12強賽／棒球英雄遊行in台南 陳傑憲：回家感到很溫暖

12強棒球賽中華隊奪冠，中華隊成員有不少來自中職統一獅，南市府今下午安排棒球英雄遊行，除邀請教練林岳平、高志綱與球員陳傑...

12強賽／辰己涼介「回禮」江國豪超有誠意！網：回他台灣名產

「萬能右腕」江國豪在中華隊奪下12強冠軍後，笑稱要送日本隊外野手辰己涼介投手手套。日前他實現諾言將手套寄出，如今辰己也回禮，讓網友們大讚真有誠意。 辰己涼介冠軍賽前發下豪語「輸台灣就改練投手」，

12強賽／兩大因素考量！林昱珉「恐不參加」明年經典賽資格賽

今年世界12強棒球賽中，中華隊以黑馬之姿擊敗日本奪冠，創下隊史紀錄。年僅21歲的王牌左投林昱珉（Lin Yu-Min）在比賽中的精彩表現備受矚目，成功扛下對南韓和日本的關鍵勝利。然而，面對明年2月的2

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。