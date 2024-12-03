12強賽／陳傑憲台南遊行回家更溫暖 現在最想做的事「休息」

中華隊稱霸世界12強棒球賽，冠軍國手們行程滿檔，今天統一獅隊的中華隊選手、教練及團隊們也透過冠軍遊行與民眾同樂，獅隊總教練、中華隊投手教練林岳平錯過台北遊行，今天在台南彌補，他說感覺比2020年獅隊冠軍遊行還更熱情，他也喊話：「希望世界冠軍帶來熱潮的可以讓台灣棒球產業更澎湃。」

獅隊參與12強賽的成員包括總教練林岳平、首席教練高志綱、選手陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱智呈，以及防護員余婉綾、訓練員吳瑀政；加上U12中華隊近日也在亞洲少棒錦標賽奪冠，來自台南崇學國小的小國手林暐諺，也加入冠軍遊行行列。

遊行隊伍從台南市政府旁的南島路口出發，沿途經永華路、夏林路、健康路，最後抵達台南市立棒球場，場內舉辦「台灣棒球英雄球星見面會」，吸引大批民眾到場。

林岳平因參與古林睿煬加盟日本職棒火腿隊的加盟記者會而錯過台北遊行，今天在台南看到上街頭相挺的人潮，他說：「確實有嚇到，台北錯過遊行，在台南感受市民熱情，感覺比上次獅隊奪冠更熱情。」他說到場的不僅是獅迷，而是台灣球迷，他會謹記在心、繼續努力，「也希望世界冠軍帶來熱潮的可以讓台灣棒球產業更澎湃。」

陳傑憲提到，台北場因為剛拿下冠軍，很多人來參與，今天回到台南則是回到自己家，「感覺更溫暖。」被問到現在最想做的事，連日來行程滿檔的他也忍不住說：「你講到重點了，現在最想做的事就是好好休息，讓自己身心都能夠放鬆。」

中華隊在奪冠路上最後跨越的日本隊，也是隊史首度擊敗全職業一軍日本武士，面對日本不再未戰先懼。高志綱對此也有觀察，「這批選手在這次比賽過程中，不管是進攻、防守都很有侵略性，可以製造對手壓力，和以往對上日本有不一樣的味道出來。」

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