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12強賽／辰己涼介「回禮」江國豪超有誠意！網：回他台灣名產

聯合新聞網／ 綜合報導
江國豪收到辰己涼介的回禮。截圖自江國豪IG
江國豪收到辰己涼介的回禮。截圖自江國豪IG

「萬能右腕」江國豪在中華隊奪下12強冠軍後，笑稱要送日本隊外野手辰己涼介投手手套。日前他實現諾言將手套寄出，如今辰己也回禮，讓網友們大讚真有誠意。

辰己涼介冠軍賽前發下豪語「輸台灣就改練投手」，賽後江國豪笑稱要送他手套的畫面被發現，辰己發文討手套，江國豪也兌現承諾將手套寄出，還拍影片祝福，畫面十分有趣。

辰己涼介收到手套後，也寄出回禮。江國豪在IG發文表示，「我收到了謝謝你，未來我們一起加油。」圖中可見，回禮包含應援毛巾、手套、簽名球及日本知名甜點。

照片曝光後，網友們紛紛表示，「他也送太多了，萩の月是仙台必買名產欸」、「該回個台灣名產給他了，他真的蠻夠意思也有禮數」、「男人的友情就是這麼簡單」。投手郭俊麟也開玩笑表示，「你（江國豪）守外野我看看。」

世界棒球12強 江國豪 辰己涼介

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