12強賽／兩大因素考量！林昱珉「恐不參加」明年經典賽資格賽

今年世界12強棒球賽中，中華隊以黑馬之姿擊敗日本奪冠，創下隊史紀錄。年僅21歲的王牌左投林昱珉（Lin Yu-Min）在比賽中的精彩表現備受矚目，成功扛下對南韓和日本的關鍵勝利。然而，面對明年2月的2026年經典賽資格賽，林昱珉基於職業發展與健康考量，很可能無法代表中華隊出征。

在12強賽中，林昱珉首戰對陣南韓以及冠軍戰對決日本，兩場比賽中展現壓制力，助中華隊分別拿下勝利，最終成功奪冠。他穩定的投球與臨場表現獲得國際棒壘球總會（WBSC）肯定，並引發美國媒體的高度關注。

《運動畫刊》（Sports Illustrated）點名林昱珉，認為他是大聯盟未來的潛力新星，預測他新賽季或將從3A出發，但也不排除直接升上大聯盟的可能性。

明年2月即將開打的經典賽資格賽，對中華隊爭取2026年經典賽資格至關重要。然而，林昱珉隸屬於美職亞利桑那響尾蛇小聯盟體系，他的春訓時間與資格賽撞期，這對他的職業發展至關重要。

林昱珉坦言，今年參與12強賽已經讓他延誤了約2個月的訓練，身體感到疲憊。若再投入資格賽，將影響他春訓的準備與進度。

此外，今年球季剛結束不久，參與資格賽等於僅有不到兩個月的休息時間，可能對投手的手臂帶來過多負擔。林昱珉在接受媒體訪問時表示：「接下來需要與球團和經紀公司進一步討論，最終決定是否參賽。」

林昱珉目前專注於增強肌肉量和研究投球技術，目標是將狀態調整到最佳，以便在新賽季中展現實力。他表示：「每位運動員都有登上大聯盟的夢想，我希望把握這個機會，讓自己站上最高的舞台。」

儘管可能無法參加經典賽資格賽，林昱珉仍表示，中華隊有許多優秀的選手可以勝任，自己對球隊的未來充滿信心。

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