12強賽／中華隊冠軍賽全面輾壓 源田壯亮：必須承認台灣變強了

本屆最資深日本武士源田壯亮回顧世界12強棒球賽，再次體認到打擊在國際賽的重要性，談到冠軍賽遭到中華隊完封，他直言：「感覺我們是完全被壓制了，不得不說台灣真的變得越來越強了。」

中華隊、日本隊在本屆賽會三度過招，中華隊預賽以1：3、複賽以6：9落敗，雖然輸球，但都打出有來有往的抗衡能力，進一步在冠軍賽翻越高牆，以4：0擊敗日本奪冠，一舉中止日本的國際賽27連勝，也阻斷日本武士尋求二連霸的美夢，中華隊隊史首度稱霸三大賽。

31歲西武獅隊游擊手源田壯亮為本屆日本隊最資深選手，守備為小老弟帶來穩定軍心的效果，攻擊也有稱職表現。談到本屆賽事，他表示，「包括對上台灣也是一樣的，每每碰上國外球隊，你不會想面對一支積極出棒的球隊守備，感覺對手打線很可怕。雖然根據情況也會有所不同，但這次認知到了積極出棒的重要性。」

對於冠軍賽兵敗中華隊，源田壯亮大方承認被全面壓倒，「沒得選擇，只能認證台灣真的越來越強。」

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