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12強賽／當年送台灣隊長陳傑憲赴日本培訓 是這位「伯樂」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
12強冠軍賽中華隊隊長陳傑憲（圖）。 聯合報系資料照
12強冠軍賽中華隊隊長陳傑憲（圖）。 聯合報系資料照

以「台灣隊長」之姿帶領中華隊世界12強棒球賽奪冠，榮膺4項MVP的陳傑憲，榮獲「GQ Men of the Year 2024」年度風格人物獎，陳傑憲棒球根基源自日本，高中曾在岡山共生高中留學，當年送他出國的中華民國學生棒球運動聯盟秘書長陳德華，與陳傑憲「伯樂與千里馬」故事傳為佳話。

「陳傑憲靈活、打擊佳！」陳德華說，陳傑憲是高雄中正國小學生，從小跟當棒球教練父親學棒球，陳父靠微薄教練薪水養活家人，生活很辛苦，當年日本岡山共生高中校長為培育職棒球員，透過我國教育部尋覓人才赴日，找他協助，陳傑憲父親有意願送兒子赴日，他看傑憲有棒球天分，送他赴日。

陳傑憲棒球根基源自日本，高中曾在岡山共生高中留學，當年送他出國的中華民國學生棒球運動聯盟秘書長陳德華。圖／陳德華提供
陳傑憲棒球根基源自日本，高中曾在岡山共生高中留學，當年送他出國的中華民國學生棒球運動聯盟秘書長陳德華。圖／陳德華提供

陳德華表示，岡山共生高中接受政府補助，赴日台灣學生學雜住宿費全免，日本教育強調團隊紀律、嚴格，同一批受訓有後來加入日本職棒吳念庭，陳傑憲職棒選秀未入選，返國發展打出一片天，還勇奪世界冠軍，讓他與有榮焉，他從2000年至2020年，20年間共送7、80名台灣學生赴日接受棒球培訓。

第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，20日到26日將在KANO棒球原鄉嘉市開打，世界冠軍中華隊28位隊員，包括陳傑憲在內有17位隊員打過諸羅山盃，市府將邀請隊員回嘉，為參賽學弟加油傳承。

陳傑憲小學5年級所屬球隊榮獲2004年諸羅山盃國際少年棒球邀請賽及全國軟式少棒錦標賽雙料冠軍，以及全國少棒錦標賽季軍。隔年，球隊僅奪下台北國際少棒邀請賽世界冠軍，衛冕全國軟式少棒錦標賽冠軍。

陳傑憲經這些大賽磨練，鍛練抗壓性與臨場能力，陳傑憲棒球根基源自日本，雖未能進軍甲子園，但12年後打敗日本。他接受媒體訪問說，在日本學習不放棄精神和團隊合作對他職業生涯影響深遠，日本球員精神是台灣球員應該學習的榜樣。

世界棒球12強

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