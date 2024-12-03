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12強賽／為球星喝采 台南今見面會

聯合報／ 記者徐白櫻鄭惠仁／連線報導

中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍後，台南市政府今午將辦遊行及見面會，帶大家一起來為棒球英雄喝采。另台灣小將近日也拿下U12亞洲少棒賽冠軍，台東縣長饒慶鈴前天帶炸雞及紅榜單前往紅葉國小慶賀，勉勵陽念先、杜凱恩2小將向王牌投手林昱珉等台東之光看齊。

此次參與世界12強棒球賽奪冠的成員，不少是中職統一獅隊球員，其中統一獅中外野手、隊長陳傑憲拿下賽事MVP，並獲打擊王、最佳外野手和最佳防守球員。

台南市府今午4點特別舉辦「台灣英雄IN台南-棒球英雄遊行」，林岳平、高志綱與球員陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱智呈均將出席。4點35分在市立棒球場舉行的台灣棒球英雄球星見面會，全程免費入場。UniGirls女孩、萊恩、盈盈也將在現場與球迷同樂。

中華隊封冠後，國內棒球運動氣勢如虹，台灣小將11月29日在日本舉行的U12亞洲少棒錦標賽，以5：1擊敗韓國隊奪冠，出賽球員中杜凱恩就讀紅葉國小六年級，陽念先念台東體中國一，都是紅葉國小畢業優秀選手。

台東縣長饒慶鈴與議員古志成、教育處長蔡美瑤特別到紅葉國小貼紅榜，也準備美味炸雞慰勞棒球小將。陽念先、杜凱恩回贈簽名球，更在球棒上簽名感謝紅葉國小教練團。饒慶鈴希望選手們精進球技，繼續發揮紅葉少棒精神。

世界棒球12強

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