12強賽／陳傑憲攜太太出席時尚活動 穿上帥氣西裝

世界12強「台灣隊長」陳傑憲今天與太太Hailey出席時尚雜誌星光紅毯，穿上一身帥氣西裝後，也比出招牌胸前畫框手勢，陳傑憲說：「相信今天跟平常在球場上是不一樣的帥氣。」

「台灣隊長」陳傑憲帶領台灣隊於世界12強棒球賽奪得世界第一榮耀，並榮獲大會最有價值球員，最近圈粉無數，並因為卓越的領袖風範與時尚魅力獲GQMen of the Year 2024「年度風格人物獎」。

陳傑憲今天與太太Hailey盛裝出席時尚雜誌星光紅毯，他表示，「今天這身西裝搭配領結，穿起來我覺得很合身、看起來很高雅，相信我今天跟平常在球場上是不一樣的帥氣。」

對於陳傑憲的平日穿搭，Hailey笑說：「一開始對他的穿搭比較有意見，他比較偏輕鬆、運動，有時候出席一些場合，可以要換比較正式，他就會問說要怎麼搭配，會討論一下。」陳傑憲則指出，「女生的審美觀當然比我好，她覺得這樣是好看的，我就更有信心出門。」

今天夫妻2人一同出席盛會，陳傑憲指出，「我們現在很久沒有2人空間、時間，我們就稍微偷懶一下，小孩在家裡給岳母顧，很開心、很榮幸可以參與這次的盛會。」

陳傑憲在今天盛裝出席年度盛典，與來自國際與台灣的名人一同走紅毯，包括奧運羽球雙金組合李洋及王齊麟、好萊塢巨星「韓哥」姜成鎬、知名電視主持人蔡康永、唱跳天團 Energy、歌手ØZI等人。

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