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12強賽／勝投王張奕期待 若經典賽能對決大谷翔平是很幸福的事

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
2強棒球賽勝投王張奕（右）今天下午到彰化秀傳醫院辦簽名會，秀傳員工獲張奕親筆簽名，都十分開心。記者劉明岩／攝影
2強棒球賽勝投王張奕（右）今天下午到彰化秀傳醫院辦簽名會，秀傳員工獲張奕親筆簽名，都十分開心。記者劉明岩／攝影

12強棒球賽勝投王張奕今天下午到彰化秀傳醫院辦簽名會時說，美國職棒大聯盟球星大谷翔平是世界甚至宇宙最強的棒球選手，能與他對決是所有棒球選手的夢想與期待，如果有機會在2027年世界棒球經典賽與大谷對決，是很幸福的事。

12強棒球賽中華隊投手張奕是中繼投手，他以21.2局無失分、累積5勝零敗的耀眼成績，累積歷屆的勝投數最多的投手，榮膺賽史勝投王，是中華隊勇奪冠軍的大功臣之一。他今天下午受邀到彰化秀傳醫院舉辦簽名會，造成秀傳醫院一陣騷動，爭相一睹他的風采。

秀傳醫院副總裁廖國超贈給張奕21萬元獎勵金，以象徵張奕21局無失分的優異表現；秀傳醫院院長馬旭則希望張奕一直保持健康及良好的體力，維持完封的了不起成果。

勇奪世界冠軍，展現無與倫比的實力與團隊精神。其中，投手張奕以21.2局無失分、累積5勝零敗的耀眼成績，榮膺賽史勝投王，成為全國驕傲。

運動員最怕的是運動傷害，張奕說，投手投球是全身的運動，他曾因肩部受傷歷經七、月個月的治療過程，他也學習了相關復健知識、訓練，來強自己的身體機能，至今仍續維持。

張奕被問到，如果有機會在2027年世界棒球經典賽能與大谷翔平對平的看法時，他回答說，這是所有棒球選手的夢想與期待，因為大谷是世界甚至宇宙最強的棒球選手，如果有機會與他對決，「是很幸福的事」。

張奕見面會共有約50名秀傳員工參加，由張奕親自抽出20個名額，除了可以在棒球親筆簽名外，還可以與他合照。當他唱出抽中的員工時，均大聲歡呼，直說好幸運。

「肩膀是投手的生命線。」彰化秀傳骨科部主任胡名賢指出，肩關節是人體最靈活的關節，但也是投手最脆弱的部分，快速而高強度的投球動作會對肩關節結構造成長期損傷，甚至引發急性傷害，必須透過正確的訓練與保養，這條生命線能更加穩固，讓運動員全力以赴實現夢想。

胡名賢提醒運動員及熱愛運動的民眾，應特別注意以下幾點：

1. 適當熱身與拉伸：運動前的動態拉伸可提升肩關節靈活性。

2. 加強肌力訓練：加強旋轉肌群以提升肩部穩定性及耐受力。

3. 避免過度使用：制定合理的投球計畫，減少疲勞累積。

4. 早期診斷與治療：出現不適時應立即停止運動，並尋求專業醫療建議。

12強棒球賽勝投王張奕與妹妹張瑀希，今天下午一起參加彰化秀傳醫院簽名會。記者劉明岩／攝影
12強棒球賽勝投王張奕與妹妹張瑀希，今天下午一起參加彰化秀傳醫院簽名會。記者劉明岩／攝影
2強棒球賽勝投王張奕（右）今天下午到彰化秀傳醫院辦簽名會，場面十分熱烈。記者劉明岩／攝影
2強棒球賽勝投王張奕（右）今天下午到彰化秀傳醫院辦簽名會，場面十分熱烈。記者劉明岩／攝影
2強棒球賽勝投王張奕（右）今天下午到彰化秀傳醫院辦簽名會，秀傳員工獲張奕親筆簽名，都十分開心。記者劉明岩／攝影
2強棒球賽勝投王張奕（右）今天下午到彰化秀傳醫院辦簽名會，秀傳員工獲張奕親筆簽名，都十分開心。記者劉明岩／攝影
2強棒球賽勝投王張奕（右）今天下午到彰化秀傳醫院辦簽名會，秀傳員工獲張奕親筆簽名，都十分開心。記者劉明岩／攝影
2強棒球賽勝投王張奕（右）今天下午到彰化秀傳醫院辦簽名會，秀傳員工獲張奕親筆簽名，都十分開心。記者劉明岩／攝影
12強棒球賽勝投王張奕（右）今天下午到彰化秀傳醫院辦簽名會，秀傳醫療體系副總裁廖國超贈給張奕21萬元獎勵金，以象徵張奕21局無失分的優異表現。記者劉明岩／攝影
12強棒球賽勝投王張奕（右）今天下午到彰化秀傳醫院辦簽名會，秀傳醫療體系副總裁廖國超贈給張奕21萬元獎勵金，以象徵張奕21局無失分的優異表現。記者劉明岩／攝影

世界棒球12強

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